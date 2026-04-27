Китай показал 'клон' советского ракетного комплекса РК-55 'Рельеф' с дальностью 2000 км

Комплекс способен запускать дозвуковую крылатую ракету, оптимизированную для высокоточных наземных атак.

Китай представил модернизированную крылатую ракету наземного назначения CJ-10 с дальностью поражения более 2000 километров. Это расширяет возможности Пекина для высокоточных атак на большие расстояния.

Как пишет Army Recognition, CJ-10, известная в некоторых вариантах как DF-10, – это дозвуковая крылатая ракета, оптимизированная для высокоточных наземных атак. Она интегрирует многоуровневую архитектуру наведения, сочетающую инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование, вероятно, BeiDou, и согласование контуров местности (TERCOM), что обеспечивает высокую точность даже в условиях отсутствия GPS.

Такой многоуровневый подход значительно повышает устойчивость к радиоэлектронной войне и подавлению, что является критическим фактором в современных сценариях высокоинтенсивных конфликтов, где оспаривается доминирование в электромагнитном спектре.

По сравнению с предыдущими вариантами CJ-10, которые в целом оценивались как имеющие дальность полета ближе к 1500 км и более ограниченную устойчивость наведения, модернизированная версия демонстрирует явные достижения в эффективности двигателя, резервировании навигации и электронных контрмерах. Улучшения в бортовой обработке данных и картографировании местности, вероятно, позволят создавать более точные профили полета на низких высотах, уменьшая влияние радиолокационного обнаружения, сохраняя при этом точность удара по неподвижным или движущимся целям.

Ожидается, что модернизированная версия будет иметь улучшенную эффективность двигателя и усовершенствованное наведение, что расширит ее оперативную дальность за пределы предыдущих оценок в 1500 км до 2000 км или выше в зависимости от полезной нагрузки и профиля запуска. Эта увеличенная дальность позволяет китайским силам держать под угрозой более широкий набор стратегических целей, включая командные центры, авиабазы, логистические узлы и укрепленную инфраструктуру глубоко на территории противника.

Портал Defense Express отмечает, что Китай имеет в своем распоряжении до 70 мобильных наземных пусковых установок под ракеты CJ-10.

Отмечается, что из-за особенностей конструкции эту систему можно считать "клоном" советского ракетного комплекса средней дальности РК-55 "Рельеф" под, опять же, клоном КР Х-55 или же советской КС-122.

"В некоторых открытых источниках можно увидеть оценку, что в распоряжении КНР может быть запас в диапазоне 200–500 крылатых ракет CJ-10 наземного базирования. Также стоит учесть, что внешний вид мобильных пусковых установок для CJ-10 может отличаться в зависимости от итерации; наземная версия этих ракет была принята на вооружение Китаем в 2006 году, морская – ориентировочно в 2012 году, воздушная версия для бомбардировщиков H-6, известных как копия Ту-16, – ориентировочно в 2015 году", – пишут аналитики.

В сети рассекретили обновленный китайский эсминец проекта 956ЕМ

Как сообщал УНИАН, в сеть выложили фотографии эсминца проекта 956ЕМ "Тайчжоу" Военно-морских сил КНР, который прошел в Китае глубокую модернизацию. Фактически, китайцы просто "выбросили" почти все советское и российское вооружение.

Вместо двух четырехзарядных пусковых установок ПКР "Москит" корабль получил две четырехзарядные пусковые установки китайских ПКР YJ-12.

Вместо ЗРК "Штиль" с балочной пусковой установкой на корабль был установлен китайский корабельный ЗРК HHQ-16 с вертикальными пусковыми установками H/AKJ-16, всего на 48 ячеек для зенитных управляемых ракет средней дальности HQ-16 и противолодочных управляемых ракет Yu-8.

Вас также могут заинтересовать новости: