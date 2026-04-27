В сеть 'слили' фото обновленного китайского эсминца проекта 956ЭМ, построенного в России

Корабли этого проекта были построены на заводе "Северная верфь" по заказу Военно-морских сил Китая.

В Сеть выложили фотографии эсминца проекта 956ЕМ "Тайчжоу" Военно-морских сил КНР, который прошел в Китае глубокую модернизацию. Об этом сообщает Army Recognition.

Фактически, китайцы просто "выбросили" почти все советское и российское вооружение.

Вместо двух четвёрных пусковых установок ПКР "Москит" корабль получил две четвёрные пусковые установки китайских ПКР YJ-12.

Видео дня

Вместо ЗРК "Штиль" с балочной пусковой установкой на корабль был установлен китайский корабельный ЗРК HHQ-16 с вертикальными пусковыми установками H/AKJ-16, всего на 48 ячеек для зенитных управляемых ракет средней дальности HQ-16 и противолодочных управляемых ракет Yu-8.

Два ЗРАК "Каштан" заменили два 11-ствольных китайских ЗАК H/PJ-11, а также 24-зарядную пусковую установку, вероятно, уже модернизированного ЗРК самообороны HQ-10A.

Торпедные аппараты были переоборудованы на китайские 324-мм трёхтрубные торпедные аппараты. Также корабль получил четыре 24-зарядные пусковые установки комплекса выстреливаемых помех H/RJZ-726-4A. От первоначального вооружения осталась 130-мм артиллерийская установка АК-130.

Проект 956Е. Справка УНИАН

Эскадренные миноносцы проекта 956ЕМ (ЕМ – экспортный, модернизированный) – тип эскадренных миноносцев третьего поколения, представляющий собой глубокую модернизацию эскадренных миноносцев проекта 956.

Военно-морские силы Китая – главное

