Еще в марте 2025 года политический комиссар ВМС КНР Юань Хуачжи подтвердил информацию о старте строительства четвертого авианосца.

В Китае стартовало строительство четвертого авианосца страны. Он будет иметь ядерную силовую установку.

Кроме того, есть сообщения о том, что КНР, возможно, ведет работу над созданием еще одного авианосца, но с традиционным двигателем. Об этом рассказывает The War Zone.

Примечательно, что информация о строительстве нового авианосца появилась вскоре после того, как Пекин ввел в эксплуатацию авианосец Fujian.

Согласно спутниковым снимкам, авианосец Type 004 возводят на верфи в городе Далянь, что в провинции Ляонин. На кадрах можно разглядеть элементы, которые напоминают защитную оболочку реактора, и это ключевой признак наличия ядерной установки, пишут авторы.

Такая конструкция похожа на те, что используют на атомных авианосцах США. В то же время не исключается, что речь об испытательном корабле или модуле. Визуализации Type 004 показали сходство с авианосцами класса Ford ВМС США, а также с будущим авианосцем нового поколения из Франции. Оба судна имеют ядерную энергетическую установку.

"В своей последней оценке военной мощи Китая Пентагон прямо не упоминает об авианосце с ядерным двигателем, но отмечает, что "следующее поколение авианосцев" Китая будет характеризоваться "большей выносливостью", что "увеличит ударную силу потенциальной авианосной боевой группы ВМС КНР при развертывании в районах за пределами непосредственной периферии КНР", – пишет TWZ.

Отмечается, что еще в марте 2025 года политический комиссар ВМС КНР Юань Хуачжи подтвердил информацию о старте строительства четвертого авианосца. При этом он не стал уточнять, обеспечат ли судно ядерной установкой. Однако доказательства существования наземного прототипа ядерного реактора для большого надводного корабля появились еще в 2024 году. Речь о проекте Dragon Might, который находится в провинции Сычуань.

Китайский авианосец с ядерной силовой установкой – преимущества

Издание пишет, что внедрение ядерной силовой установки на новом авианосце Китая имеет огромное значение. Установка придаст ему фактически неограниченную дальность плавания.

Кроме того, она поможет удовлетворить требования к энергоснабжению постоянно совершенствующихся датчиков и других систем выполнения задач.

Также этот проект значительно сократит технический разрыв с ВМС США.

Китайское оружие: другие новости

CNN сообщает, что в Китае резко увеличилось производство ракет. Отмечается, что это историческое наращивание мощностей резко контрастирует с проблемами США в сфере снабжения.

Не так давно в Китае показали залповый запуск копий "Шахеда". Хотя визуально они напоминают иранские дроны, по назначению и конструкции этот дрон ближе к израильскому Harpy – барражирующему боеприпасу, обнаруживающему радиочастоты ПВО.

