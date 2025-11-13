В Китае стартовало строительство четвертого авианосца страны. Он будет иметь ядерную силовую установку.
Кроме того, есть сообщения о том, что КНР, возможно, ведет работу над созданием еще одного авианосца, но с традиционным двигателем. Об этом рассказывает The War Zone.
Примечательно, что информация о строительстве нового авианосца появилась вскоре после того, как Пекин ввел в эксплуатацию авианосец Fujian.
Согласно спутниковым снимкам, авианосец Type 004 возводят на верфи в городе Далянь, что в провинции Ляонин. На кадрах можно разглядеть элементы, которые напоминают защитную оболочку реактора, и это ключевой признак наличия ядерной установки, пишут авторы.
Такая конструкция похожа на те, что используют на атомных авианосцах США. В то же время не исключается, что речь об испытательном корабле или модуле. Визуализации Type 004 показали сходство с авианосцами класса Ford ВМС США, а также с будущим авианосцем нового поколения из Франции. Оба судна имеют ядерную энергетическую установку.
"В своей последней оценке военной мощи Китая Пентагон прямо не упоминает об авианосце с ядерным двигателем, но отмечает, что "следующее поколение авианосцев" Китая будет характеризоваться "большей выносливостью", что "увеличит ударную силу потенциальной авианосной боевой группы ВМС КНР при развертывании в районах за пределами непосредственной периферии КНР", – пишет TWZ.
Отмечается, что еще в марте 2025 года политический комиссар ВМС КНР Юань Хуачжи подтвердил информацию о старте строительства четвертого авианосца. При этом он не стал уточнять, обеспечат ли судно ядерной установкой. Однако доказательства существования наземного прототипа ядерного реактора для большого надводного корабля появились еще в 2024 году. Речь о проекте Dragon Might, который находится в провинции Сычуань.
Китайский авианосец с ядерной силовой установкой – преимущества
Издание пишет, что внедрение ядерной силовой установки на новом авианосце Китая имеет огромное значение. Установка придаст ему фактически неограниченную дальность плавания.
Кроме того, она поможет удовлетворить требования к энергоснабжению постоянно совершенствующихся датчиков и других систем выполнения задач.
Также этот проект значительно сократит технический разрыв с ВМС США.
Китайское оружие: другие новости
CNN сообщает, что в Китае резко увеличилось производство ракет. Отмечается, что это историческое наращивание мощностей резко контрастирует с проблемами США в сфере снабжения.
Не так давно в Китае показали залповый запуск копий "Шахеда". Хотя визуально они напоминают иранские дроны, по назначению и конструкции этот дрон ближе к израильскому Harpy – барражирующему боеприпасу, обнаруживающему радиочастоты ПВО.