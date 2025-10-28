Новые кадры демонстрируют оружие, способное поражать цели на расстоянии до 270 км и созданное по образцу израильского Harpy.

Китайские военные продемонстрировали запуск барражирующих боеприпасов ASN-301 из системы залпового огня, установленной на грузовике. Кадры дают редкий взгляд на этот тип беспилотника в действии, пишет Business Insider.

Государственное телевидение Китая CCTV показало два шасси 6×6 в пустынной местности, каждое из которых оснащено пусковыми установками примерно с шестью контейнерами для запуска дронов. Отмечалось, что речь идет о "тренировке для новонабранных операторов дронов".

На видео видно, как ASN-301 - дрон с дельтаобразным крылом - взлетает с пусковой установки, стремительно набирает высоту и через несколько секунд пикирует в имитационную цель (вероятно - модель аэродрома с укрытием), после чего детонирует.

Сходство с Shahed и Harpy

Форма ASN-301 сравнивается с иранским Shahed-136, но по назначению и конструкции этот дрон ближе к израильскому Harpy - барражирующему боеприпасу, обнаруживающему радиочастоты ПВО. ASN-301 вроде бы создавался по образцу Harpy. В 1990-х годах Пекин приобрел у Israel Aerospace Industries партию Harpy, и вопрос передачи технологий затем стал предметом политического напряжения.

ASN-301 (известный также как JSW-01 или Flying Dragon 300A) демонстрировали на выставках уже с 2017 года. Представители China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) ранее утверждали, что дрон двухметровой длины может работать дистанционно или полностью автономно, "может летать четыре часа и сканировать радиочастоты на расстоянии до 24 км". По заявленным характеристикам, максимальная скорость дрона - до 218 км/ч, взлетная масса около 200 кг, дальность - до 270 км.

Тактические вызовы и региональные последствия

Аналитики отмечают, что такие беспилотники представляют угрозу для ПВО: барражирующие боеприпасы способны обнаруживать и поражать радиолокационные пункты, и их массовое применение усложняет защиту. В материале напоминают о масштабном применении похожих дронов в войне в Украине ("Shahed/"Герань"), где массовые волны дешевых средств поражения использовались для преодоления ПВО.

В репортаже CCTV указано, что учения проводила бригада Восточного театра военных действий - основной военный компонент Китая, ориентированный на Тайвань. Хотя в сюжете Тайвань прямо не упоминали, характеристики ASN-301 (учитывая объявленную дальность) позволяют в теории достигать районов вблизи Большого Тайбэя при запуске с материковой части Китая.

Интересно, что государственные и промышленные видео Китая ранее демонстрировали аналогичные установки на шасси 6×6 и анимации запусков. В ноябре 2024 года Северная промышленная корпорация опубликовала рекламные материалы с ASN-301, которые имели винтовой движитель и выпуклый нос.

Что это означает для обороны

Сочетание мобильности (шасси 6×6), возможности массовых запусков и способности сканировать РЧ-сигналы делает ASN-301 привлекательным инструментом для подавления ПВО и ударов по стационарным целям.

Страны, оказавшиеся под угрозой таких систем, уже меняют подходы к противовоздушной обороне: пример Украины показал, что сочетание более дешевых средств разведки и перехвата с более традиционными средствами ПВО может быть эффективным. Этим летом Тайвань, по сообщениям, планировал значительно расширить парк военных дронов именно из-за опасений таких угроз.

Другие новинки в арсенале Китая

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае разработали управляемые ракеты минометного калибра 60 и 82 мм, которые подходят для использования с беспилотников.

Ракеты можно применять с различных платформ и поверхностей. В частности, мобильных минометных систем, а также с беспилотников, с наведением по отраженному лазерному лучу.

Вас также могут заинтересовать новости: