Современные авианосцы поражают воображение своими размерами. Так, американский USS Gerald R. Ford (CVN-78) является крупнейшим военным кораблем, когда-либо построенным, и на его борту обычно находится более 75 самолетов, более 4500 человек личного состава и авианосная ударная группа, состоящая из вспомогательных судов, сопровождающих его повсюду.

Как пишет slashgear.com, здравый смысл подсказывает, что невозможно скрыть объект таких размеров, который весит более 100 000 тонн. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Для этого необходимо предпринять несколько шагов, при этом не нарушая работу авиации.

Как объясняет издание, авианосец может скрыться от врага, используя методы и тактики, отработанные на протяжении десятилетий. Способ довольно прост: авианосец остается за пределами радиолокационного диапазона вражеского корабля, находясь прямо за горизонтом.

Однако скрываться от самолетов сложнее из-за высоты, на которой они летают. Первым шагом является отключение TACAN (тактической авиационной навигации). Это радиомаяк, используемый для сообщения дружественным самолетам о местонахождении корабля, и его отключение создает препятствие также для летного экипажа на палубе авианосца, а также для пилотов.

Используя зашифрованную радиосвязь, пилот напрямую связывается с диспетчерами на корабле, которые направляют его на посадку на расстоянии около 23 миль от корабля. Они обеспечивают правильное направление для посадки, предоставляя информацию о выравнивании и данные о высоте. Они делают это с помощью систем очень низкой мощности, что затрудняет их обнаружение.

В то же время радиосвязь может выдать положение, если она не зашифрована. Это достигается с помощью процесса радиопеленгации (RDF), который является средством геолокации передатчика.

"Принимая меры по предотвращению RDF, авианосец обычно может перемещаться, не раскрывая свое местоположение врагу. Конечно, они все еще уязвимы для обнаружения с помощью спутников визуализации или высоколетящих самолетов. Тем не менее, учитывая размеры мирового океана, это может быть похоже на поиск иголки в стоге сена, поэтому авианосцы остаются в значительной степени защищенными", - отмечается в статье.

Ранее Китай официально ввел в эксплуатацию новый авианосец "Фуцзянь". "Фуцзянь" является третьим авианосцем военно-морских сил КНР и самым мощным авианосцем страны. Корабль оснащен электромагнитными катапультами нового поколения для запуска летательных аппаратов. С него уже запускали истребители J-15 и J-35, а также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-600.

