БПЛА взлетают на рассвете прямо с автодорог.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сообщение, в котором говорится о подведении итогов боевой работы подразделений беспилотных ударных систем. И, как отмечают эксперты Defence Express, к этому сообщению были прикреплены некоторые фотографии, которые в некоторой степени раскрывают, как происходит подготовка к взлету дальнобойных дронов-камикадзе, используемых для ударов по территории Российской Федерации.

Так, подготовка к старту происходит в ночное время, либо ближе к рассвету. При этом сам процесс запуска происходит на импровизированных стартовых площадках, которыми по сути являются просто участки автодорог с малоинтенсивным движением в темное время суток, отмечают эксперты.

"Вероятно, при массированных налетах на критическую инфраструктуру РФ для старта могут использоваться даже сразу несколько десятков таких стартовых площадок. Поскольку на приведенных фото мы можем видеть лишь несколько БПЛА на одной стартовой локации", - говорится в сообщении.

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При этом определенной интригой остается то, применяется ли какая-то дополнительная аппаратура управления при старте дронов, такие детали на этих фотографии "засвечены" не были, указывают в Defence Express.

Кроме того, по сообщению Генштаба, Силы обороны увеличили применение FPV-дронов на фронте на 25%, что можно считать достаточно существенным ростом. Сравнивались показатели за август со статистикой за июнь.

Война беспилотников

Ранее украинские военные продемонстрировали работу БПЛА, предназначенного для разбрасывания зажигательных боеприпасов с близкого расстояния. Из-за этого аппарат прозвали "Дракон". На кадрах можно видеть "огненный дождь", который идет 20 секунд. В итоге загорается 100-метровая лесопосадка. В какой-то момент можно видеть взрыв боеприпасов россиян.

Также Украина создала свой собственный FPV-дрон на оптоволокне. Он получил название "Бандерик-Стричка". Беспилотник несет полезную нагрузку до 3 кг, а тактический радиус аппарата составляет 1 км.

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