Ранее сообщалось, что россияне начали использовать на фронте FPV-дрон с кабелем, длиной 10 км.

Украинские разработчики показали "Бандерик-Стричку" - FPV-дрон на оптоволокне. Соответствующее видео разместили на Youtube-канале Drone Space.

"Бандерик-Стричка" несет полезную нагрузку до 3 кг, а время в воздухе составляет 15 минут. Тактический радиус дрона - 1 км. Во время полета БПЛА вытягивает за собой тонкое оптоволокно, при этом дрон может активно маневрировать без обрыва провода.

Видео дня

Ранее нечто подобное начали использовать россияне. "Мы увидели то, что раньше никогда не видели. Российский FPV-дрон летел к цели с катушкой тонкого оптоволоконного кабеля длиной 10 километров", - заявил тогда украинский специалист и консультант в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Сергей Флеш").

Какие преимущества дает оптоволокно

По мнению экспертов, использование оптоволокна вместо радиоканала может дать значительное преимущество над противником, ведь против такого дрона будут неэффективны системы радиоэлектронной борьбы.

За счет оптоволокна оператор будет иметь бесперебойный видеосигнал в высоком качестве, что повысит точность попаданий. Кроме того, средства радиоэлектронной разведки не смогут зафиксировать даже приблизительное местоположение оператора.

Среди главных недостатков концепции - относительно небольшая дальность такого БПЛА, которую ограничивает длина провода. Также существует риск его обрыва.

Украина создает новые дроны-камикадзе

Ранее стало известного, что украинские разработчики работают над созданием аналога российского БПЛА "Ланцет". Новый дрон должен иметь дальность полета около 40 км и даст Вооруженным силам возможности, которых им очень не хватает.

Кроме того сообщалось, что Украина начала испытания на фронте дронов с искусственным интеллектом.

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