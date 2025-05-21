Это уже не первый случай, когда США блокируют жесткие формулировки в заявлениях "Большой семерки".

США якобы выступили против обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности войны, которую развязала Российская Федерация в заявлении "Большой семерки".

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, пишет, что в согласовании совместного заявления G7 возникли проблемы из-за позиции администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Вашингтон против включения в заявление фразы о дальнейшей поддержке Украины. Кроме того, американцы хотят избежать описания полномасштабной войны России в Украину как "противоправного" вторжения.

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Это уже не первый случай, когда США блокируют жесткие формулировки в заявлениях "Группы семи" относительно Украины на фоне стремления Трампа склонить Владимира Путина к мирным переговорам.

Саммит "Большой семерки" в Канаде - последние новости

Саммит "Большой семерки" (G7) состоится 15-17 июня 2025 года в канадской провинции Альберта. Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговара после вступления в должность.

Сообщается, что Карни в разговоре с Зеленским заверил его в непоколебимой поддержке Украины. При этом подчеркнул, что страна обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем.

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