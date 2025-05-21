Расширение собирает выжимку информации с разных сайтов по запросу пользователя.

Google запустил функцию AI Overviews в Украине, об этом компания объявила на конференции Google I/O 2025. Обновление стало частью глобального расширения: теперь функция доступна более чем в 200 странах и на 40+ языках, включая украинский.

AI Overviews появился в поиске Google год назад, но до недавнего времени работал только в отдельных регионах. Функция собирает информацию с разных сайтов и выдаёт справку по поисковому запросу. Вместе с ответом появляются и ссылки на источники, так что можно углубиться в тему при желании.

В Google подчёркивают, что после запуска AI Overviews люди стали чаще пользоваться поиском и чаще оставались довольны результатами.

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Но любая передовая технология неидеальна. После запуска AI Overviews в сети начали появляться скриншоты, где нейросеть несёт полный бред. К примеру, искусственный интеллект предлагал пользователям есть камни или добавлять клей в пиццу.

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