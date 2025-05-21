Россияне пытаются всячески бороться со средствами РЭБ Украины, отметил Денис Попович.

Российские оккупанты продолжают улучшать свои "шахеды" для того, чтобы сделать их более устойчивыми к средствам ПВО Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный аналитик Денис Попович.

"Для врага сейчас важно, чтобы этот дрон достигал своей цели. И не был подавлен, отведен от курса. Эта (новая) антенна позволяет среди различных сигналов отделять такой, чтобы этот дрон продолжал свое движение по курсу. Она позволяет среди ложных сигналов отделять правильный. Это свидетельствует о том, что враг активно борется с нашими системами РЭБ", - сказал Попович.

Он добавил, что оккупанты также пытаются бороться с нашими системами спутника, которые позволяют Украине подавлять российские дроны или создавать для них фейковые координаты.

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"И он для этого создает соответствующие изделия. Это тревожный звонок, и надо над этим работать", - добавил Попович.

Российские "шахеды": что важно знать

Ранее аналитики Defense Express сообщили о новых изменениях в российских "шахедах". Среди них, в частности, увеличение боевой части с 50 до 90 килограммов.

Также эксперты отмечают, что РФ обновляет дроны по комплектующим (в частности, системами спутниковой навигации для противодействия РЭБ) и тактике применения. В то же время Украина активно развивает средства противодействия, что превращает войну дронов в технологическое соревнование.

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