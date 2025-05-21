Дан сомневается, что мир в Украине наступит скоро.

Новоизбранный президент Румынии Никушор Дан рассказал, как относится к отправке миротворцев в Украину и сделал прогноз о конце войны.

Так, в интервью Politico Дан подчеркнул, что Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное вовлечение в конфликт считает "неуместным".

"Входить в состав армий, гарантирующих мир в Украине, - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - заявил он.

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При этом он раскритиковал подход Трампа к поиску сделки с президентом России Владимиром Путиным, чьи нереалистичные требования, по его словам, не сулят ничего хорошего для перспектив мира.

Он подчеркнул, что, когда речь идет об урегулировании, "все, что касается Украины, должно быть решено и согласовано самими украинцами", однако он не ожидает разрешения конфликта в ближайшее время.

"Я не очень оптимистичен в отношении того, что мир наступит очень скоро, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока они не добьются наиболее разумного мира для себя", - заявил он.

Миротворцы в Украине - последние заявления

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине и сейчас все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня. Президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна пока не готова публично говорить об отправке своих войск в Украину в роли миротворческого контингента.

При этом премьер-министр Великобритании Кейр Стармер ранее выражал готовность направить миротворческие войска, но только при условии поддержки со стороны США обязательств по обеспечению безопасности европейских стран.

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