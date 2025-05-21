Эксперт объясняет, что РС-24 дорогая и ее количество ограничено.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс", которой Кремль пугает Украину, способна нести ядерные боеголовки и поражать цели на расстоянии до 12 тысяч км, однако, по мнению военного эксперта Александра Храпчинского, заявления РФ о запуске ракеты - это не вопрос военной необходимости, а скорее делаются с целью запугивания.

В интервью OBOZ.ua он отметил, что в первую очередь РС-24 "Ярс" - это оружие глобальной войны, которую СССР готовил против США, Великобритании или Европы, а не против Украины.

"Несмотря на все эти "наступления на психику", важно понимать контекст, что Россия воюет не только ракетами. Она воюет по доктрине Герасимова - смесь классической войны, дезинформации, информационного давления, террора против гражданских. Запускать "Ярс" - это не про военную необходимость, это про страх. О создании картинки апокалипсиса для телезрителя, который должен поверить, что Украина на грани исчезновения", - считает Храпчинский.

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Эксперт объясняет, что РС-24 дорогая и ограничена в количестве. По оценкам, Россия имеет около 150-160 пусковых установок с ракетами этого типа.

"Ни одна страна не тратит межконтинентальную баллистику на тактические задачи, тем более, когда речь идет о войне, где за один день Украина может уничтожить десятки российских танков с помощью FPV-дронов", - добавляет он.

Он также рассказал, что сейчас в мире не существует гарантированных систем защиты от межконтинентальных баллистических ракет. Тем более, что Украина сегодня находится в ситуации, когда каждый Patriot или SAMP/T на вес золота. Поэтому противодействие - это не только ракеты-перехватчики, это системная модернизация, союзническая поддержка и стратегическая бдительность, говорит Храпчинский.

"РС-24 - не о поле боя. Это памятник старому миру, который хочет пугать новый. Но новый мир уже научился отвечать иначе", - отмечает эксперт.

Ракета "Ярс": что известно

Накануне украинская разведка предупредила о планах Москвы осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впоследствии эксперты Defence Express отметили, что Россия провалила запуск этой ракеты, поскольку нет никаких фото или видео подтверждений пуска.

Военный эксперт Иван Ступак отмечал, что "Ярс", как и "Орешник" - это оружие не о преимуществе в войне, а больше, чтобы запугать противника. В то же время он добавил, что россияне могут попробовать использовать это оружие в том числе и для тестовых испытаний в боевых условиях.

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