В РФ отчитались, что всего сбили два десятка дронов над разными областями.

Пока 11 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели с авиабазы "Энгельсе", чтобы выпустить ракеты по Украине, украинские дроны атаковали эту базу.

Хотя информации о рещультатах работы дронов пока нет, факт налета и его отражения подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что утром над областью по дронам работала ПВО. "Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - написал чиновник.

По данным росСМИ, в ходе отражения налета украинских дронов, якобы один врезался в высотный дом в соседнем Саратове, еще один попал в крышу дома в Энгельсе, и его обломки повредили 20 машин.

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Позже Бусаргин добавил, что в результате попадания беспилотника в высотный жилой дом в Саратове ранена женщина.

Утром минобороны РФ выкатило сообщение, в котором утверждало, что за ночь и утро над несколькими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников.

Удары по аэродрому Энгельс

Ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что с помощью дальнобойного оборудования на F-16 аэродром "Энгельс" в РФ, который расположен на расстоянии 600 км от границы с Украиной и где сейчас базируется значительная часть военной авиации агрессоров, можно превратить в пепел, но сейчас есть политический момент.

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