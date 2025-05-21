С декабря 2026 года туристы смогут путешествовать из Германии в Италию на одних из лучших поездов Европы.

Пока немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn подвергается беспощадной критике из-за постоянных опозданий и низкого качества обслуживания, его итальянские коллеги из Trenitalia признаются лучшей железнодорожной компанией Европы.

Уже с декабря 2026 года главный итальянский транспортный оператор сможет наглядно показать немцам, что такое комфортные железнодорожные перевозки, ведь Германию и Италию соединят знаменитыми высокоскоростными поездами Frecciarossa (с итальянского "Красная стрела"), пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление Deutsche Bahn.

Отмечается, что высокоскоростные поезда будут следовать из немецкого Мюнхена в итальянские Милан и Рим без пересадок, напрямую через Инсбрук. Через два года сообщение постепенно распространится на Берлин и Неаполь.

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Изначально будет осуществляться один рейс в день. Дорога по маршруту "Мюнхен – Милан" займет около шести с половиной часов, а по маршруту "Мюнхен – Рим" около восьми с половиной часов.

В конечном итоге ожидается запустить пять круговых рейсов между Германией, Австрией и Италией в день. Ожидается, что с открытием тоннеля Бреннер-Бейс, запланированным на конец 2032 года, время в пути сократится примерно на один час.

"Мы видим, что люди все чаще хотят пересекать границы экологически чистым способом по железной дороге. Наш совместный проект придаст дополнительный импульс бурно развивающемуся сектору международных перевозок на большие расстояния", – заявил Майкл Петерсон, член совета директоров DB по пассажирским перевозкам на дальние расстояния.

Как сообщал УНИАН, ранее опытный путешественник Брендан Сейнсбери поделился своими секретами путешествий на поездах по Италии.

Тем временем, эксперт по путешествиям Марк Смит предостерег туристов от популярной ошибки при планировании пересадок на поезда в Германии.

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