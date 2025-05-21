Завод был задействован в производстве ракет "Искандер", "Кинжал" и самолетов.

В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Болховский завод полупроводниковых приборов, который находится в Орловской области РФ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.

Как отмечается, завод является одним из ведущих предприятий Российской Федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности является производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал". Несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

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В Генштабе информируют, что подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется.

Атака дронов на Россию

Как сообщал УНИАН, российские телеграм-каналы ранее сообщили, что ночью неизвестные дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ. На заводе в Болхове в результате удара дронов начался пожар.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины детализировали, что Болховский завод импортировал западные технологии через третьи страны вопреки санкциям. В ведомстве отметили, что также предприятие задействовало "параллельный импорт", в частности компонентов из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

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