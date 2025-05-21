Министры финансов Украины и Канады уже провели встречи с представителями пенсионных фондов и инвесторами.

Канада рассматривает возможность помощи в создании пенсионной системы, подобной своей, для Украины.

Об этом заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань во время пресс-конференции в начале встреч стран G7, пишет Reuters.

Он рассказал, что вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко встретился с представителями ряда пенсионных фондов и важных инвесторов для обсуждений.

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"Мы также подумали, как бы мы могли в конце концов работать вместе, чтобы поделиться передовым опытом в построении пенсионной системы в Украине", - сказал Шампань.

По его словам, Канада может многое предложить для восстановления Украины. Ожидается, что поддержка Украины будет предметом обсуждения во время встречи финансовых лидеров "Большой семерки" в горном канадском курортном городке.

Особенности пенсионной системы Канады

Пенсионная система Канады состоит из трех основных уровней:

государственная пенсия (Old Age Security, OAS);

накопительная трудовая пенсия (канадский пенсионный план);

индивидуальные пенсионные программы.

Государственная пенсия (OAS) является базовой ежемесячной выплатой, которая финансируется из общих налогов. Право на нее имеют все жители Канады старше 65 лет, которые прожили в стране более 10 лет после совершеннолетия.

Пенсионный план Канады (CPP) является обязательным и предусматривает взносы для трудоустроенных лиц в возрасте от 18 лет. Работники и работодатели поровну платят взносы, а в случае выхода на пенсию (обычно с 65 лет) пенсионеры получают ежемесячные выплаты, которые зависят от заработка и продолжительности взносов.

Индивидуальные пенсионные программы являются добровольными, к ним относятся зарегистрированные пенсионные накопительные счета и другие формы личных сбережений для старости.

Пенсионная система в Украине - последние новости

Министр социальной политики Оксана Жолнович в январе заявляла, что накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести уже с 2026 года. По ее словам, законопроект о накопительной пенсионной системе уже разработан Кабинетом министров.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отмечала, что даже если соответствующий закон вступит в силу уже с 1 января следующего года, это не означает, что накопительные пенсии заработают сразу, ведь для этого нужно будет подготовить инфраструктуру.

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