Украинцы должны быть на шаг впереди разработчиков беспилотных систем из РФ, отметил главнокомандующий ВСУ.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны увеличили применение FPV-дронов на фронте на 25%, что можно считать достаточно существенным ростом. Сравнивались показатели за август со статистикой за июнь.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По словам главнокомандующего Вооруженными силами генерала Александра Сирского, сейчас, в условиях интенсивных боевых действий, наблюдается динамичное развитие беспилотников. И украинцы должны быть на шаг впереди разработчиков из России.

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Что сообщалось о новых украинских дронах

Ранее украинские военные продемонстрировали работу БПЛА, предназначенного для разбрасывания зажигательных боеприпасов с близкого расстояния. Из-за этого аппарат стали называть "Дракон". На кадрах можно видеть "огненный дождь", который идет 20 секунд. В итоге загорается 100-метровая лесопосадка. В какой-то момент можно видеть взрыв боеприпасов россиян.

Также Украина создала свой собственный FPV-дрон на оптоволокне. Он получил название "Бандерик-Стричка". Беспилотник несет полезную нагрузку до 3 кг, а тактический радиус аппарата составляет 1 км.

Справка УНИАН. FPV-дрон является беспилотным летательным аппаратом, управление которым осуществляют с помощью FPV-пилотирования. В этом случае пилот управляет БПЛА, наблюдая изображение, которое передается с камеры летательного аппарата.

В военном смысле под термином "FPV-дрон" обычно понимают скоростной FPV-квадрокоптер, который был преобразован в дрон-камикадзе или дрон-бомбардировщик. На такие БПЛА устанавливают боевую часть или устройство для сброса боеприпасов.

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