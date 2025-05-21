У девушек более развита моторика и они более ответственны, особенно во время учебы.

К женщинам, которые вступили в ряды ВСУ, определенная категория граждан относится предвзято, но девушки могут и умеют воевать даже лучше, чем некоторые мужчины.

Об этом Армия TV рассказала командир подразделения "Гарпии" 9 отдельной бригады беспилотных систем Дарья "ДШК". "Ко мне всегда нормальное отношение было. Но у меня очень много посестер, о которых стереотипные мнения", - говорит Дарья.

Она привела пример о своей знакомой, с которой вместе училась - под информацией о бригаде, где служит сейчас эта девушка, люди, которые никогда не были на фронте, пишут оскорбительные комментарии. В частности, утверждают, что эта молодая женщина якобы "спит со всеми подряд". Однако это не соответствует действительности. Дарья очень негативно высказалась в адрес "диванных аналитиков", которые позволяют себе подобные необоснованные намеки.

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"Потенциал женщин очень большой. Я видела на боевых должностях и штурмовиков-девушек - там такие - ух, не каждый парень (сможет - УНИАН), очень много классных боевых медиков, и пилотов-девушек очень много, и в разведке, и в снайперах", - акцентирует Дарья.

Она добавила, что у девушек более развита моторика, они более ответственны, в том числе во время обучения.

"Женщины ответственно подходят. Они не как парни - нахрапом... Нет, у девушек подход более с планированием", - рассказала военная.

В то же время она обратила внимание на то, что надо адекватно относиться к собственным способностям и возможностям. Например, хрупкая девушка физически не может быть полноценным штурмовиком, но из нее получится хороший оператор БПЛА или снайпер.

Также, по словам военной, не нужно женщин, которые пошли служить по собственному желанию, отправлять "перекладывать бумажки", поскольку если бы военная этого хотела, она бы так и "написала в анкете".

По словам Дарьи, сейчас, по сравнению с 2022 годом, отношение к женщинам в армии определенным образом изменилось. В частности, военные-мужчины меньше удивляются, увидев женщину в "пикселе" и относятся с большим уважением.

Женщины в ВСУ

В ВСУ служат около 70 000 женщин, из которых только 5 500 находятся на боевых должностях. Одна из них - старший лейтенант Екатерина - единственная женщина-боевойлетчик в украинской армии, второй пилот и штурман на вертолете Ми-8. По ее словам, она хотела бы, чтобы в Украине было больше женщин, которые служат - Екатерина была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

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