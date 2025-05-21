Петунии популярны для выращивания и дома, и в городских клумбах. Ухаживать за ними очень просто, важно лишь соблюдать буквально пару правил.

Петунии — одни из самых популярных летних цветов. Они украшают клумбы и балконы своими яркими, обильными соцветиями. Чтобы петунии цвели всё лето и вплоть до первых заморозков, важно регулярно удалять увядшие бутоны, говорится на сайте Марты Стюарт.

Фермер-флорист Бренна Эстрада и сертифицированный садовод Анджела Джадд рассказали, что удалять цветы нужно, когда они теряют форму: становятся вялыми, тусклыми или коричневыми по краям. Вместе с цветком следует убрать и короткий стебелёк, на котором он держится. Это помогает растению не тратить силы на образование семян, а продолжать цвести.

Как часто обрезать петунию?

Садоводы говорят, что обрезать цветки петунии следует 1–2 раза в неделю, особенно в разгар цветения. Осматривайте растение регулярно и убирайте отцветшие бутоны по мере их появления.

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Зачем обрезать петунию?

Бренна Эстрада говорит, что удаление увядших цветов улучшает внешний вид растения и стимулирует формирование новых бутонов. Если петуния начала терять силу, можно удалить все цветы и укоротить вытянувшиеся стебли. Это даст ей возможность восстановиться и выпустить новые побеги.

Как правильно обрезать петунии - совет эксперта

Флорист говорит, что можно использовать садовые ножницы или просто прищипывать бутоны пальцами. Обрезайте цветок вместе со стебельком у основания. При сильном разрастании можно срезать побеги на треть или даже наполовину - это обновит куст и усилит цветение.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как вырастить рассаду петунии в домашних условиях.

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