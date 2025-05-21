Аналитики сомневаются в успешности переговоров по ядерной программе Ирана.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду на фоне сообщений о подготовке Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, что может повлиять на поставки в ключевом ближневосточном регионе-производителе.

Как сообщает Reuters, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 68 центов, до 66,06 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI прибавили 70 центов, подскочив до 62,73 доллара за баррель.

Новые разведывательные данные, полученные США, свидетельствуют о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с этим вопросом. В то же время, не понятно, окончательное ли это решение.

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"Такая эскалация поставит под угрозу поставки не только в Иран, но и в большую часть региона", - отмечают стратеги ING.

Дело в том, что Иран является третьим по величине производителем среди членов Организации стран-экспортеров нефти, и удары Израиля могут нарушить поставки из этой страны.

Существуют также опасения, что официальный Тегеран может в ответ заблокировать движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, через который Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и ОАЭ экспортируют сырую нефть и топливо.

В этом году США и Иран провели несколько безрезультатных раундов переговоров по ядерной программе Ирана. Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров.

"Между США и Ираном ведутся непрямые ядерные переговоры, которые, в случае успеха, могут дать рынку дополнительный импульс к росту. Однако, похоже, что эти переговоры исчерпывают себя", - отмечают аналитики ING.

Цены на нефть - последние новости

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на договоренность с Ираном по ядерной программе Тегерана, однако пригрозил последствиями в случае неуступчивости Ирана. Переговоры между США и Тегераном удерживали цены на нефть от роста и способствовали снижению котировок "черного золота".

В то же время, аналитики считают, что президент США Дональд Трамп сможет обвалить цены на "черное золото" до 40-50 долларов за баррель.

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