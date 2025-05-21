Инна Белень впервые показала лицо своего нового бойфренда

Она опубликовала кадр в своих соцсетях.

Победительница 13 сезона шоу "Холостяк" Инна Белень после расставания с главным героем Александром Тереном нашла свою любовь. Девушка в своем блоге показала нового возлюбленного.

Долгое время Инна скрывала лицо своего нового мужчины, однако сейчас решилась раскрыть его.

Пара позировала в обнимку перед зеркалом. Любимый Инны обнял ее сзади. Пара предстала в темных "луках" - Инна надела черные джинсы, майку и рубашку в клетку, а ее бойфренд - черные джинсы и свитшот.

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На снимке влюбленные выглядят счастливыми.

Напомним, Инна была участницей проекта "Холостяк" с Александром Тереном. На пост-шоу после финала они сообщили, что продолжили строить свои отношения. Однако вскоре пара рассталась.

Подруга Терена - блогерша Елена Мандзюк - заявила, что между ними вообще не было никаких отношений, поэтому то, что они транслировали в сети было фейком.

Напомним, ранее ведущий "Холостяка" отреагировал на слова, что роман Терена и Белень был фальшивым. Он опроверг то, что на шоу есть контракт.

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