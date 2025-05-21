Экс-министр обороны Британии считает, что это урок, который должны усвоить военные лидеры и политики Запада, если хотят противостоять врагам.

Украина показала новый способ ведения войны и ВСУ сейчас являются учителями. Об этом в колонке для The Ttelegraph написал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что это удивительно, когда надводный беспилотник стоимостью $80 тыс. может потопить российский военный корабль или сбивать самолеты и вертолеты за сотни километров в море.

Он высказал мнение, что война в Украине показала, что все вооружение и представления о войне безнадежно застарели и с єтим нужно считаться.

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Уоллес считает, что новые, простые изобретения невероятно смертоносны из-за данных, которыми они располагают, считает Уоллес.

"Данные – это новая нефть", - сравнил британский политик.

Он отметил, что сейчас есть компании по искусственному интеллекту, спутникам, у которых есть данные на продажу.

"Единственная общая черта всех этих компаний – они не государственные. Это частные компании и многие из них жизненно важны для новых способов ведения войны и разведки", - констатировал Уоллес.

При этом он напомнил, что до недавнего времени шпионские спутники и анализ данных были прерогативой только правительств, но потом "появился появился Google Earth и вдруг ничего не стало секретом".

Политик отметил, что теперь коммерческие спутники делают больше, чем просто наблюдают и привел пример, что Starlink Илона Маска - это не NASA.

"Теперь у коммерсантов есть данные, ИИ и активы сбора данных, способные конкурировать с любым государством... Возможности могут быть сплетены вместе, чтобы создать грозный режим разведки, наблюдения и нацеливания", - написал Уоллес.

Он считает, что задача Украины не в том, чтобы найти россиян, а в том, чтобы иметь достаточно снарядов, беспилотников и ракет, чтобы ликвидировать их. Уоллес высказал уверенность, что Европа и Великобритания могут предоставить оружие, если США этого не сделают.

"Украина преподаст нам всем урок, но мне интересно, готовы ли наши военные лидеры и политики следовать этому уроку", - задался вопросом Уоллес.

Война в Украине: новости

Сегодня ночью неизвестные дроны ударили по стратегическому заводу россиян в Орловской области. На стратегически важном объекте возник пожар. Это подтверждают и спутниковые снимки NASA.

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