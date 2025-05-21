Названы страны с самым большим размером теневой экономики: какая ситуация в Украине (инфографика)

Расположенная в Западной Африке Сьерра-Леоне занимает первое место в общем рейтинге.

Мировая теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций. В государствах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП. Сейчас специалисты компании Visual Capitalist изобразили теневые экономики всех стран мира.

Инфографику сделали на основе данных отчета Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

Как можно видеть, африканская Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете - ее теневая экономика составляет 64,5% валового внутреннего продукта. В Нигере и Непале объем теневой экономики составляет более половины ВВП.

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Показатель Украины, согласно приведенным данным, составляет 19,3%, тогда как в некоторых богатых странах размеры теневой экономики оцениваются всего в 5-6% ВВП.

Ситуация в Беларуси и РФ очень похожа на украинскую. Значительно лучше ситуация с теневой экономикой в Польше и странах Западной Европы.

Теневая экономика - последние новости

Теневая экономика охватывает многие сферы. Это могут быть нелегальные предприятия, торговля наркотиками, операции с наличными, которые проводят вне бухгалтерских книг, и тому подобное.

В прошлом году западные специалисты заявили, что табачная мафия наносит миллиардные убытки украинскому бюджету. Эксперты подсчитали, что бюджет страны ежегодно теряет деньги, за которые можно приобрести почти 30 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием. Среди причин роста нелегального табачного производства называли неэффективность правоохранительных органов и стремительный рост акцизов.

Отметим также, что до начала полномасштабной войны уровень теневой экономики в Украине оценивали в 30%. Среди сфер, где наблюдали определенное улучшение ситуации называли складское хозяйство, а также почтовую и курьерскую деятельность.

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