В ВСУ задумались о том, как можно использовать термитную смесь для дронов еще в конце прошлого года.

Украинские военные впервые показали работу беспилотника, который с близкого расстояния разбрасывает над оккупантами зажигательные боеприпасы.

На видео, опубликованном 108-й отдельной бригадой территориальной обороны, показано применение FPV-дрона, который не сбрасывает гранаты и не летит в цель с взрывчаткой, а рассыпает над позициями оккупантов термит - смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

По данным BILD, в ВСУ задумались о том, как можно использовать термитную смесь для дронов еще в конце прошлого года. Украинские военные пришли к выводу, что стандартный FPV-дрон можно нагрузить около 500 граммами термитной смеси. Химическую реакцию запускают с помощью дистанционного управления незадолго до появления дрона возле цели.

На видео огненный дождь над позициями оккупантов идет около 20 секунд, в итоге загорается 100-метровая лесопосадка. Уже через несколько секунд после применения термитной смеси на земле можно различить взрывы. Это говорит о том, что огонь распространился на боеприпасы оккупантов.

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов. Это означает, что раскаленная смесь мгновенно разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для носителей.

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