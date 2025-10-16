Чем уникальны 'Томагавки', и почему Трамп может подарить их Украине: в NYT объяснили

Крылатые ракеты "Томагавк" работают четко по целям, имеют важные преимущества, а их передача Украине может изменить баланс сил.

Украина может получить ракеты Tomahawk для ударов по Москве и за ее пределами. Президент Дональд Трамп намекнул, что США могут направить в Украину эти крылатые ракеты, что дало бы президенту Владимиру Зеленскому возможность наносить точечные удары по целям в глубоком тылу противника, включая районы России, пишет The New York Times.

Трамп, который встретится с Зеленским в Белом доме позже на этой неделе, заявил во вторник, что знает о желании украинского лидера получить это оружие.

"У нас много "Томагавков", - заинтриговал Трамп.

Благодаря большой дальности, точности и относительно низкой стоимости по сравнению с пилотируемыми ударами, "Томагавки" давно являются ключевым элементом арсенала Пентагона. За более чем четыре десятилетия США применили в боевых действиях более 2 300 "Томагавков". Самые новые версии оцениваются примерно в 2,5 млн долларов за единицу.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета питается от небольшого реактивного двигателя и имеет крылья для создания подъемной силы, что позволяет ей летать подобно самолету и самостоятельно наводиться на цель.

"Томагавк" новый?

Нет. Разработка "Томагавка" началась в начале 1970-х годов. Американские войска впервые применили их в боевых действиях во время войны в Персидском заливе в 1991 году, после чего ракеты использовались в десятках операций; впоследствии им добавили GPS-наведение и возможность перенаправления в полете.

Как далеко они могут лететь?

Дальность современных версий превышает 1600 км.

Как далеко Москва от Киева?

Около 800 км. Впрочем, пуски можно осуществлять не из Киева, а из соседних с Россией областей. То есть, зона поражения увеличивается.

Каковы некоторые преимущества "Томагавка"?

В крейсерском режиме ракета может лететь низко над землей, затрудняя обнаружение радарами. Она развивает примерно 885 км/ч (примерно 70% скорости звука) и, что важно для Украины, у США есть несколько сотен таких ракет.

Как запускаются ракеты?

Как и другие крылатые ракеты, "Томагавк" нуждается в начальном импульсе: твердотопливный ускоритель поднимает ее на около 450 м, после чего ускоритель отделяется, крылья разворачиваются и включается турбореактивный двигатель - ракета начинает летать как самолет и следует по заданному курсу.

Как Украина могла бы их запустить?

В 2024 году армия США развернула наземную пусковую установку Typhon - 40-футовый контейнер с четырьмя подъемными ракетными трубами, позволяющий запускать "Томагавки" с суши. Армия испытала пуски из этой системы еще в 2023 году. Предоставление таких установок Украине означало бы передачу дальнобойного оружия от США и союзников

Пентагон разработал Typhon после распада в 2019 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал наземные крылатые ракеты. В 2024 году пусковые установки Typhon демонстрировались на Филиппинах, а затем использовались во время учений в Австралии и Японии.

Нужно ли украинским войскам много тренировок, чтобы использовать их?

Не совсем. Летом 2022 года украинские силы быстро освоили мобильные пусковые комплексы HIMARS. Typhon отличается, но также требует ввода данных в систему управления огнем и планирования полета. Пентагон, вероятно, будет предоставлять Украине оборудование или пакеты данных для подготовки полетов и целевой разведки.

Что несут "Томагавки"?

Стандартная боевая часть имеет эквивалент около 180 кг тротила. Существуют кассетные варианты с малыми боеприпасами и специальные модификации - некоторые детали которых остаются засекреченными. Новые модели также могут поражать подвижные морские цели. Вариант с ядерной боеголовкой был выведен из эксплуатации в 2013 году.

Как "Томагавки" находят свои цели?

Изначально ракета использовала карты рельефа и предзагруженные снимки целей. Более поздние версии добавили GPS-наведение и радиосвязь для перенаправления в полете. Ракета маневрирует, чтобы избегать препятствий и средств ПВО, прежде чем достичь цели.

"Томагавк" для Украины - последние новости

Ранее генсек НАТО Марк Рютте ответил, поддерживает ли он поставки Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk в Украину в связи с запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Вашингтоне.

Как ответил Рютте, каждая страна-член Альянса должна сама комментировать потенциальные решения. "Я не буду вдаваться в это, потому что это зависит от каждого отдельного союзника", - сказал Рютте.

Зеленский намерен на этой неделе в Вашингтоне обсудить обсудить обсудить с Трампом последовательность шагов, которые планирует предложить американскому лидеру во время встречи. Главные темы повестки дня - противовоздушная оборона и украинские дальнобойные способности, чтобы давить на Россию.

