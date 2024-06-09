Подобная модернизация будет иметь и соответствующий ценник работ.

Франция решила передать Украине свои истребители Mirage 2000-5. Это довольно популярный самолет, но не последняя его модификация.

Как отмечают аналитики Defence Express, следующей версией самолета является Mirage 2000-5 Mk2, который заказала Греция в 2000 году. Она имеет следующее обновление бортовой РЛС - RDY-2 с дальностью обнаружения целей типа истребитель до 140 км (вместо 130 км) и режим SAR, который позволяет картографировать местность и реализовывать полет с огибанием рельефа.

Кроме того, в самолет интегрировали обновленный встроенный комплекс РЭБ ICMS Mk3 и более точную систему навигации инерциальной и спутниковой навигации. Также истребитель получил новую оптико-прицельную станцию Damocles и обновленные мониторы в кабине.

Видео дня

По словам экспертов, существует достаточно много версий этого самолета, а потому Mirage 2000-5 в своей первой версии есть куда улучшать. Однако о глобальном обновлении речь не идет. В отличие от F-16, который продолжает находиться в постоянном обновлении за счет однотипных Block, Mirage 2000 обновлялся для каждого заказчика индивидуально.

"То есть, например, если появится желание заменить на французских Mirage 2000-5 бортовой радар с RDY-1 на RDY-2, то вряд ли такая возможность будет существовать, потому что сомнительно, что Thales их сейчас производит. Поэтому речь будет идти о какой-то новой версии этой РЛС, которую будут разрабатывать и изготавливать индивидуально. То же касается комплекса РЭБ и всех других элементов самолета. А вот любые подвесные контейнеры, в частности оптико-прицельная станция Damocles, вряд ли потребует долгих работ по интеграции", - пояснили аналитики.

В то же время подобная модернизация будет иметь и соответствующий ценник работ. Например Тайвань не обновляла свои самолеты из-за этого. Как отмечается, сейчас происходит процесс сокращения операторов и вывода истребителей этого типа из эксплуатации. Соответствующим процезом занимается сама Франция. Греция уже объявила планы их продать. Катар собирался их продать в 2023 году Индонезии, но в феврале 2024 году соглашение отменили. Перу хотела вывести их из эксплуатации до 2025 года, а ОАЭ уже начали заменять Mirage 2000 на Rafale F4 по рекордному контракту.

Украина получит Mirage 2000-5

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его государство передаст Украине истребители Mirage 2000, а также проведет подготовку пилотов.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что для фундаментальных изменений на передовой Украине должны дать хотя бы 40 единиц таких самолетов. По его словам, Mirage 2000 - ничто иное, как французский аналог F-16.

Французские истребители Mirage 2000 являются довольно современными и могут эффективно выполнять боевые задачи. Но американские F-16 для нас пока является приоритетным типом самолетов, заявил представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш.

Вас также могут заинтересовать новости: