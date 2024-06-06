Также Франция обучит украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, которого цитирует France24.

По его словам, Франция также возьмет на себя подготовку украинских пилотов для этих самолетов. Обучение будет проходить во Франции.

"Завтра мы начнем новую программу сотрудничества и объявим о поставках серии Mirage 2000-5 - французских боевых самолетов, которые позволят Украине защищать свою землю и воздушное пространство. С завтрашнего дня мы начинаем программу подготовки пилотов и передадим эти самолеты до конца года", - сказал Макрон.

Видео дня

Сколько именно самолетов будет передано, он не уточнил. Программа подготовки украинских пилотов на эти самолеты стартует этим летом.

"Нам нужно от 5 до 6 месяцев, чтобы обучить их во Франции, чтобы они были готовы к концу года", - подчеркнул Макрон.

Кроме того, президент Франции объявил о намерении сформировать "французскую бригаду" украинских солдат: подготовку и обеспечение обмундированием 4500 украинских новобранцев Франция возьмет на себя.

"Помогать [Украине] сопротивляться - значит защищать ее ценности, наш закон, суверенитет украинцев и их территориальную целостность. Сегодня у нас есть народ, который столкнулся с государством, которое я не сравниваю с нацистской Германией, потому что у него нет такой же идеологии, но которое является империалистическим, которое, по сути, пренебрегло международным правом и сказало: "Я собираюсь вторгнуться к вам", - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, но "этот момент еще не наступил, потому что Россия продолжает наступать".

"Этот момент может наступить только в том случае, если Украина будет сопротивляться", - заявил президент Франции.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении с 1984 года. Был основным боевым самолетом ВВС Франции в конце XX - начале XXI века. Также стоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Производство Mirage 2000 было прекращено в 2007 году, поставка последнего нового самолета состоялась в Грецию. Сейчас ВВС Франции проводят замену Mirage 2000 на самолет следующего поколения Dassault Rafale.

Mirage 2000-5, о котором говорил Макрон - это модернизированная экспортная версия.

Вас также могут заинтересовать новости: