Главное, что эти самолеты приспособлены для использования ракет SCALP, говорит Попович.

На днях стало известно, что Украина получит неназванное количество французских истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, Франция обеспечит подготовку украинских пилотов и техперсонала, который будет обслуживать эти самолеты.

"Франция берется за обучение этих людей: и персонала, и летчиков. Если Франция берется, то окей, нам эти самолеты совсем не помешают. В принципе, они сопоставимы с F-16. Это так же многофункциональная платформа", – прокомментировал это в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

Он отметил, что Mirage 2000-5 могут запускать ракеты "воздух-воздух", а также "воздух-земля". Кроме того, из этих самолетов можно выпускать планирующие бомбы до 1000 кг французского производства.

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"Главное, что они приспособлены для использования ракет SCALP... Мы сейчас их подвешиваем к Су-24, но это советский самолет, он немного не про это, его надо переделывать немножко. А Mirage как раз приспособлены для того, чтобы использовать эти SCALP. И это экспортный вариант, он практически не используется во французских ВВС. Это не значит, что он хуже, он просто экспортный. Это модификация Mirage 2000-5", – резюмировал Попович.

Украина получит Mirage 2000-5

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил, что его государство передаст Украине истребители Mirage 2000, а также проведет подготовку пилотов для управления этими самолетами. Количество бортов не раскрывалось.

Военный эксперт Петр Черник говорит, что для фундаментальных изменений на передовой Украине должны дать хотя бы 40 единиц таких самолетов. По его словам, Mirage 2000 – ничто иное, как французский аналог F-16, хотя F-16 – лучше, мощнее и у него больше ракетной нагрузки.

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