Передача французских самолетов запланирована на конец года.

Для фундаментальных изменений на фронте в Украине таких самолетов как Mirage 2000 ВСУ должны дать хотя бы 40 единиц. Такое мнение УНИАН высказал военный эксперт Петр Черник.

Отвечая на вопрос, как изменятся боевые возможности украинской авиации после передачи указанных истребителей, специалист отметил, что они улучшатся.

"Mirage 2000 - ничто иное, как французский аналог F-16. F-16, конечно, лучше, мощнее, у него больше ракетной нагрузки", - добавил Черник. Видео дня

Эксперт напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон задекларировал передачу самолетов на конец года: "Надеемся, что так и будет".

Также Черник отметил, что 5-6 месяцев, чтобы получить базовые навыки управления самолетами Mirage, вполне достаточно.

Напомним, ранее Newsweek сравнил французские истребители Mirage 2000-5с с американскими F-16, которые также должны появиться на вооружении ВСУ в ближайшее время.

"Все варианты самолетов Mirage имеют одинаковую форму и характеристики. Они характеризуются бесхвостым треугольным крылом, одним двигателем, носовой многорежимной РЛС и сверхзвуковой скоростью", - говолось в публикации.

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