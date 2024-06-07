Mirage 2000 как и все современные самолеты может эффективно выполнять боевые задачи.

Французские истребители Mirage 2000 являются довольно современными и могут эффективно выполнять боевые задачи. Но американские F-16 для нас сейчас являются приоритетным типом самолетов, заявил представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Сейчас мы не комментируем заявлений иностранных руководителей (о предоставлении Украине Mirage 2000 - УНИАН), ждем, пока появятся заявления нашего высшего политического руководства. Мы работаем непосредственно с теми силами и средствами, которые у нас есть. Сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16. Это наш основной самолет, который уже вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи. В целом мы не исключаем поставки в будущем и других самолетов и систем", - сказал он.

По его словам, Mirage 2000 как и все современные самолеты может эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

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"Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Конечно, этот самолет является достаточно современным. Однако, F-16 для нас сейчас является приоритетным типом самолетов", - отметил Евлаш.

Французские истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. По его словам, Франция также возьмет на себя подготовку украинских пилотов для этих самолетов. Обучение будет проходить во Франции.

Сколько именно самолетов будет передано, он не уточнил. Программа подготовки украинских пилотов на эти самолеты стартует этим летом. "Нам нужно от 5 до 6 месяцев, чтобы обучить их во Франции, чтобы они были готовы к концу года", - подчеркнул Макрон.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, который является сторонником увеличения количества F-16, заявил, что Mirage 2000 могут стать технологической ловушкой для Украины.

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