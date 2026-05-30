Истребители Gripen выведут Воздушные силы Украины на новый уровень, - эксперт

Андрей Крамаров заявил, что JAS 39 Gripen является универсальной "птичкой".

Передача Украине 16 истребителей JAS 39 C/D Gripen и продажа более 20 самолетов JAS 39 E Gripen выведет Военно-воздушные силы Украины на совершенно новый уровень. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров в эфире "Украинского радио".

Эксперт прокомментировал решение Швеции передать Украине 16 истребителей JAS 39 C/D Gripen в начале 2027 года и продать 20 самолетов JAS 39 E Gripen до 2030 года. По его словам, Gripen является очень универсальным самолетом.

Крамаров отметил, что JAS 39 Gripen имеет самую низкую в мире стоимость эксплуатации за один летный час для такого класса истребителей. Он добавил, что этот истребитель может взлетать с полосы длиной всего 450 метров, очень неприхотлив в обслуживании, и на нем быстро обучаются как пилоты, так и техники.

"JAS 39 Gripen - это истребитель не просто четвертого поколения, которыми мы уже пользуемся, а 4+, современный, западного образца. Я считаю, это максимально недооцененный самолет в своем поколении. Это борт, который может использовать абсолютно весь спектр вооружения, производимого и используемого самолетами F-16. В частности, мы уже используем модифицированный Mirage 2000-5EF европейского производства. Gripen может использовать абсолютно все то же вооружение, то есть это очень универсальная "птичка"", - поделился эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины самым важным в этом истребителе является то, что он может оснащаться ракетой Meteor от европейской корпорации MBDA. Эта ракета может поражать воздушные цели на расстоянии более 200 км с помощью самолетов дальнего радиолокационного разведывания.

"И эта ракета в 2016 году впервые была установлена и адаптирована именно под этот самолет. Это дает нам исключительные возможности для того, чтобы наконец оттеснить российскую угрозу в виде их атак управляемыми авиабомбами хотя бы от нашей линии фронта и границ. Это позволит уничтожать российские истребители в промышленных масштабах", - добавил эксперт.

Крамаров отметил, что истребители в комплектации C и D должны быть предоставлены Украине в течение ближайших 10 месяцев. Он заявил, что самолеты, вероятно, будут поступать партиями.

"В дальнейшем это контракт на истребители класса 4++. Это уже комплектация E: радар с активной фазированной решеткой и боевой радиус более 1100 км. Поэтому это фантастический самолет. Лично я хочу сказать, что в 2017 году была создана так называемая Концепция модернизации Воздушных сил Украины, и в ней именно этот самолет выбрали для перехода с советских самолетов по результатам огромного количества тестов, осмотров и анализов. Этот самолет действительно очень сильно усилит наше преимущество в небе", - подчеркнул эксперт.

Истребители Gripen для Украины - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую боевую авиацию усилят шведские истребители JAS 39 Gripen.

28 мая Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, что в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году – 22 новых истребителя современной серии E, которые страна закупит.

