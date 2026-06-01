Может быть незаметно для РФ: авиаэксперт объяснил, что означает появление Gripen в Украине

Он оснащен целым спектром вооружения типа "воздух-земля".

Самолет Gripen может совершать полет в режиме радиомолчания, то есть быть невидимым для российских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Киев24" сказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отвечая на вопрос о преимуществах самолетов Gripen в войне.

Он отметил, что это современный многоцелевой истребитель поколения 4+, который может осуществлять обнаружение, сопровождение и поражение самолетов, крылатых ракет и ударных беспилотников.

В отличие от F-16, этот самолет значительно меньше и малозаметный для радаров, а при работе с самолетами Saab 340 AEW&C он может совершать полет в режиме радиомолчания. То есть он будет невидимым для российских систем противовоздушной обороны.

"Третья важная составляющая - это перечень вооружения, которое используется этим самолетом", - сказал Долинце и добавил, что это, в частности, ракеты типа Meteor, способные поражать цели на дальности от 200 километров.

По его словам, Gripen является носителем целого спектра вооружения типа "воздух - земля".

"То есть это и управляемые средства, это и крылатые ракеты", - отметил эксперт и добавил, что речь идет также, в частности, о Taurus.

Да, подчеркнул Долинце, "появление в Украине Gripen на самом деле означает, что в Украине появятся платформы, носители Taurus".

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году - 22 новых истребителя современной серии E, которые страна закупит.

Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что это выведет Воздушные силы Вооруженных сил Украины на совершенно новый уровень. По его словам, в 2017 году была создана так называемая Концепция модернизации ВВС ВСУ, в которой именно этот самолет был выбран для перехода с советских самолетов - по результатам огромного количества тестов, осмотров и анализов.

