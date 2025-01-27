Его полетное время составляет 35 часов, а крейсерская скорость равна 350 км/ч.

Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявили о готовности к эксплуатации сверхтяжелого беспилотника "Газа". Об этом сообщает официальное агентство новостей Исламской республики IRNA.

Разработчики уже продемонстрировали возможности нового БпЛА: во время учений "Мощность Великого Пророка" удалось уничтожить восемь целей в ходе комбинированной операции.

Беспилотный аппарат имеет впечатляющие размеры. Его размах крыла составляет 22 м, а взлетная масса равна 3100 кг. Для сравнения, Bayraktar TB2 имеет размах крыла 12 м, а его максимальная взлетная масса - 650 кг.

"Грузоподъемность "Газы" составляет не менее 500 кг и до 13 бомб", - сообщает IRNA. Полетное время "Газы" - 35 часов, а крейсерская скорость аппарата равна 350 км/ч. Дальность полета БпЛА составляет 1000 км.

Новое оружие Ирана

Напомним, в прошлом году Иран представил беспилотный истребитель "пятого поколения", построенный на базе самолета Qaher-313, который сама Исламская республика позиционирует, как истребитель-невидимку. Последний якобы может нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-воздух".

А недавно стало известно, что в Иране создали новый дрон-камикадзе Rezvan с дальностью полета до 20 км. Наиболее вероятно, что дрон будут запускать с переносного пускового устройства, после чего четыре крыла БпЛА раскрываются для полета.

Также сообщалось, что в Тегеране собираются закупить большое количество ударных беспилотников типа Ababil-4, Ababil-5 и Arash.

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