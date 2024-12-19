Иран превратил свой истребитель "пятого поколения" Qaher-313 в беспилотник. Соответствующие фотографии выложил ресурс Iran Spectator.
Напомним, довольно странный во всех отношениях пилотируемый самолет Qaher-313 был представлен в далеком 2013 году. Утверждалось, что он может нести авиабомбы и ракеты класса "воздух-воздух".
Почти все эксперты крайне скептически оценили новую разработку. В частности, они обратили внимание на большое количество бессмысленных технических решений.
Неудивительно, что о новинке довольно быстро забыли. Тем более, что за все время Qaher-313 никогда не демонстрировали в полете, а только возили по аэродрому и показывали на стендах.
В 2023 году стало известно, что Qaher-313 разрабатывают как дрон-истребитель, а первые поставки должны состояться уже в этом году. Наконец, под выставку Iran Kish Air Show, которая проходила в декабре, показали беспилотную версию самолета.
Единственным заметным отличием от пилотируемой версии стало отсутствие кабины. Даже бортовой номер истребителя "08" остался такой же.
Военно-воздушные силы Ирана - что известно
Иран согласился закупить у России три вида самолетов ударного типа. ВВС Ирана довольно многочисленны, впрочем, они оснащены преимущественно устаревшими самолетами, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.
Дело в том, что после Исламской революции 1979-го ВВС Ирана почти сразу столкнулись со значительными техническими трудностями. Введение Соединенными Штатами эмбарго на поставки оружия лишило иранский авиапарк запчастей (он состоял из самолетов американского производства).
В течение многих лет Иран пытался создать собственный истребитель, используя в качестве базы довольно старый американский Northrop F-5. Так были разработаны истребители Saeqeh, Azarakhsh и Kowsar. По имеющимся данным Иран не смог наладить массовое производство ни одной из этих моделей.
Главные надежды по модернизации иранских Военно-воздушных сил связаны с российскими самолетами - в частности, истребителем Су-35. Этот самолет существенно превосходит все истребители, которые есть в распоряжении Исламской республики.
Сообщалось, что кроме него Иран должен получить ударный вертолет Ми-28 и учебно-тренировочный самолет Як-130. Ранее в сеть уже выложили видео с первыми Як-130, предназначенными для иранской стороны.
По некоторым данным Иран также интересовался российскими системами ПВО - в частности, зенитным ракетным комплексом большого и среднего радиуса действия С-400. По информации СМИ, Россия может передать Ирану ПВО и самолеты, чтобы усилить его военную мощь.
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