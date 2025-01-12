Также Тегеран планирует закупить для своей армии 1000 ударных БПЛА.

В Иране создали новый дрон-камикадзе Rezvan с дальностью полета до 20 километров. Также Тегеран собирается закупить большое количество ударных БПЛА Ababil-4, Ababil-5 и Arash, сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что по словам Корпуса стражей исламской революции, Rezvan имеет продолжительность полета 20 минут и получил переднюю камеру, которая позволяет управлять им с видом от первого лица. Дрон-камикадзе, вероятнее всего, будет запускаться из переносной пусковой установки, после чего его четыре крыла раскрываются для полета.

"Этот беспилотник усиливает подразделения быстрого реагирования сухопутных войск КСИР, предоставляя им новые возможности по противодействию террористическим группировкам, особенно в сложных горных условиях", - пишут иранские СМИ.

Видео дня

Демонстраця Rezvan прошла на фоне масштабных учений "Великий пророк 19". Иранские СМИ заявили, что дрон способен поражать как пехотные, так и укрепленные цели, включая критически важную инфраструктуру.

В издании обратили внимание, что Rezvan был представлен в то же время, когда иранские журналисты распространяют информацию о том, что Тегеран планирует закупить для военных около 1000 стратегических беспилотников в ближайшие дни.

В список БПЛА, которые будут поставлены армии Ирана, войдут Ababil-4, Ababil-5 и Arash подчеркнули в издании. Эти дроны способны выполнять многоцелевые миссии разведки, патрулирования и боевых операций.

В Институте мира США (USIP) поделились, что дальность полета Ababil-5 составляет около 480 километров. Этот дрон способен нести четыре управляемые противотанковые ракеты или шесть высокоточных бомб.

В издании добавили, что Иран стал проявлять больший интерес к беспилотникам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Аналитики отметили в комментарии изданию, что Тегеран стал главным иностранным поставщиком ударных БПЛА для Москвы.

Тем не менее в 2025 году Иран будет больше сосредоточен на укреплением собственных боевых возможностей, считают аналитики. По их словам, причина состоит в ослаблении "Хезболлы" и падении диктаторского режима Башара Асада в Сирии.

Беспилотники - последние новости

Ранее в Forbes сообщили, что украинские дроны "Винчестер" сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ. Ценность беспилотника состоит в том, что он может атаковать не один раз.

Кроме того, Украина представила свои передовые технологии в области дронов, включая БПЛА Shrike и Vampire, на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Отмечается, что эти дроны произвели сильное впечатление на мировое технологическое сообщество.

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