Россия ударила по Днепропетровской области: горят склады торговой сети, 8 пострадавших (фото)

Для тушения огромного пожара на складах АТБ "Днепр" предоставляет спасателям водовозы.

3 июняроссийские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего восемь человек получили ранения, произошли разрушения и пожары.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг нанес удар по Днепровскому району. По его словам, 34-летнюю женщину и 53-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Впоследствии глава ОВА заявил о еще одном ударе по Днепровскому району и отметил, что, по предварительным данным, там загорелись склады одной из торговых сетей. Впоследствии он сообщил о повторной атаке по этому же району.

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"Медицинская помощь понадобилась уже шестерым людям. Пятеро госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии", – написал он.

Позже Ганжа добавил, что в одной части Днепровского района загорелись склады торговой сети, а в другой – пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы. Двое мужчин и женщина – в "тяжелом" состоянии.

"Одна пострадавшая в Днепре. 38-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести", – сообщил он.

Затем последовал еще один вражеский удар по Днепровскому району. Враг атаковал логистическую компанию.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Днепровский район увеличилось до восьми. Семь человек были госпитализированы, трое из них – в "тяжелом" состоянии, а остальные – в состоянии средней тяжести.

Реакция мэра Днепра

В свою очередь, городской голова Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале написал: "Мы им – боевой корвет в Кронштадте. А они нам – склады АТБ с продуктами в Днепре".

Также он сообщил, что в результате вечерней атаки россиян пострадали несколько многоэтажек и детский сад. Там разбито до 100 окон.

"Сейчас для тушения огромного пожара на складах АТБ город предоставляет спасателям водовозы. Несмотря на то, что это Слобожанское – другая территориальная община", – сообщил он.

В то же время, добавил мэр, больницы Днепра занимаются пострадавшими: у людей осколочные ранения и рваные раны.

Кроме того, "Новая почта" заявила, что в результате удара вражеского беспилотника в Днепре был поврежден их инновационный терминал. Сотрудники во время попадания находились в укрытии и не пострадали.

Массированная атака россиян на Днепр

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

В Днепре произошли серьезные разрушения многоэтажных домов. Сообщалось, что погибли 16 человек, 42 получили ранения. Среди раненых – четверо детей.

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