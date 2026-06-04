Будут ходить за вами по пятам: ветеринары назвали 6 лучших пород кошек-компаньонов

Эксперты взбудоражили интернет списком четвероногих, способных к невероятной привязанности к человеку.

Многие считают кошек независимыми и закрытыми, однако некоторые пушистики полностью разрушают этот стереотип. Они способны создавать невероятно глубокие связи со своими владельцами и участвовать в каждой минуте их жизни, пишет Parade.

Как отметила ветеринар Сара Вутен, некоторые породы ориентированы исключительно на людей, поэтому они не просто делят с вами пространство, а становятся настоящими эмоциональными спутниками, готовыми следовать за хозяином из комнаты в комнату.

Женщина выделила 6 пород по этому критерию.

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На первом месте среди кошек-компаньонов оказались именно эти пушистики. По словам Вутен, по своему поведению они очень напоминают щенков, ведь постоянно ищут компании людей и обеспечивают спокойное, но постоянное присутствие рядом.

Менеджер программ благотворительного фонда защиты здоровья кошек Мэгги Плейсер добавила, что эти животные прекрасно поддаются дрессировке, невероятно нежны с детьми и полностью расслабляются на руках, из-за чего порода и получила свое название.

Сиамская кошка

Эти кошки не менее преданны и стремятся к постоянному взаимодействию с человеком. Они строят очень глубокие, порой почти эксклюзивные отношения со своими владельцами. Ветеринар отмечает, что сиамцы невероятно болтливы и используют свой голос для выражения любых эмоций, активно вмешиваясь во все повседневные дела хозяина.

При этом Плейсер отмечает, что в больших семьях они склонны выбирать только одного любимца, которому остаются преданными навсегда.

Бурманская кошка

Настоящими "тенями" владельцев специалисты называют именно представителей этой породы. Вутен подчеркивает, что для них главным проявлением любви является именно физическая близость, поэтому они не просто хотят находиться с вами в одном помещении, а обязательно будут пытаться устроиться на коленях.

Как объяснила волонтер, из-за своего происхождения в условиях тропического климата эти четвероногие инстинктивно ищут тепла, сворачиваясь клубочком под одеялом.

Сфинкс

В список самых теплых и нежных питомцев попали и эти необычные кошки. Сфинксы – одна из самых открыто ласковых пород, чья преданность полностью ориентирована на получение внимания. Из-за отсутствия шерсти они постоянно нуждаются в тепле человеческого тела, что заставляет их постоянно обниматься, запрыгивать на плечи хозяину и прятаться под постель. Плейсер также отмечает их высокий интеллект и любовь к подвижным играм.

Мейн-кун

Для тех, кто ищет ненавязчивого, но верного друга, идеально подойдут эти нежные гиганты. Вутен объясняет, что мейн-куны демонстрируют свою привязанность более непринужденно и уважительно, оставаясь рядом без лишних требований и просто контролируя все, что вы делаете. Они прекрасно адаптируются к любым условиям. И деликатно напоминают о себе в течение дня тихим щебетанием и легкими ударами головой.

Шотландская вислоухая

Замыкают список шотландские вислоухие, которые демонстрируют тихую и сдержанную привязанность. По словам ветеринара, они прекрасно приспосабливаются к окружающей среде, а их любовь стабильна и мягка, без лишней назойливости.

Менеджер фонда подтверждает, что этим кошкам достаточно выражать свои чувства, просто находясь рядом, сидя на диване с членом семьи или спокойно наблюдая за происходящим в доме, что делает их идеальными компаньонами.

Ранее УНИАН писал о 7 породах кошек, которые славятся своим веселым поведением больше других.

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