Украинцам наконец покажут новый фильм режиссера 'Памфира'

Фильм "Тиха повінь" Дмитрия Сухолиткого-Собчука после успеха на международных кинофестивалях представят в Украине.

9 июня 2026 года в Киеве на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA состоится украинская премьера документального фильма "Тиха повінь" (Silent Flood) от украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, наиболее известного по криминальному триллеру "Памфир" 2022 года.

"Тиха повінь" погружает зрителя в жизнь закрытой религиозной общины на берегах Днестра – места, где когда-то проходили фронты Первой и Второй мировых войн. Мирную жизнь общины постоянно нарушают две силы – наводнения и война. Через наблюдение за повседневной жизнью людей, живущих по традиционным устоям, фильм исследует память, цикличность истории и влияние катастроф на человеческое сознание.

Сам Дмитрий Сухолиткий-Собчук назвал центральной темой фильма повторяемость исторических травм.

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"Оказалось, что войны, Вторая мировая, разрушенные мосты – это их система координат. То есть от наводнения к наводнению или от войны к войне. Чем моложе поколение, тем меньше оно помнит войну, а больше помнит наводнение. Чем старше поколение, тем для них эти точки – больше как тектонические наслоения", – пояснил режиссер.

Идея фильма родилась еще в 2004 году во время сплава по Днестру, когда режиссер впервые попал в села, где проживает эта община. Почти двадцать лет спустя эта случайная встреча превратилась в многолетнее документальное наблюдение и масштабное кинематографическое исследование памяти, ландшафта и войны.

Мировая премьера фильма состоялась в главном конкурсе IDFA, где он стал лауреатом одной из главных наград фестиваля – The IDFA Award for Best Cinematography, получив международное признание за свой исключительный визуальный язык и операторскую работу.

С тех пор фильм продолжил успешное фестивальное путешествие и был показан на более чем 15 международных кинофестивалях, среди которых Trieste Film Festival, Göteborg Film Festival, CPH:DOX, Krakow Film Festival и Hot Docs Canadian International Documentary Festival.

Международная критика уже назвала картину "лирическим портретом религиозного сообщества в Украине" и отметила ее как "новый взгляд на военный конфликт". Фильм получил положительные отзывы от ScreenDaily, Variety, International Documentary Association (IDA) и других международных изданий.

Операторами фильма выступили Иван Морараш, Александр Коротун, Вячеслав Цветков и сам Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Именно их работа была отмечена наградой IDFA за лучшую операторскую работу.

Фильм создан украинской компанией ТАБОР в копродукции с немецкими Elemag Pictures, MDR Mitteldeutscher Rundfunk и в сотрудничестве с ARTE.

Напомним, также в рамках фестиваля Docudays UA 2026 состоится украинская премьера документального фильма "Следы" (Traces) режиссерки Алисы Коваленко и сорежиссерки Марыси Никитюк, которая уже успела громко заявить о себе на международных кинофестивалях.

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