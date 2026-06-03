Мир на пороге экстремальной жары: ученые бьют тревогу из-за редкого явления в океане

Ожидается, что температура поднимется до невиданных уровней. Ученые прогнозируют самый жаркий год в истории.

Мощное климатическое явление Эль-Ниньо уже этим летом может вызвать волны экстремальной жары, засухи и рекордно высокие температуры во многих регионах мира, пишет Daily Mail.

По оценкам экспертов Всемирной метеорологической организации, вероятность возникновения Эль-Ниньо в период с июня по август 2026 года составляет около 80%. В то же время шансы того, что явление сохранится как минимум до ноября, оценивают в 90%.

Специалисты предполагают, что нынешний цикл может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

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Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, которое возникает каждые два-семь лет из-за потепления поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана.

Накопленное в океане тепло постепенно передается атмосфере, что влияет на глобальную температуру и погодные условия в разных уголках планеты.

Метеорологи прогнозируют, что новый цикл Эль-Ниньо может принести сильную жару во многих регионах мира, включая США и страны Европы.

В то же время в некоторых частях Южной Америки, Центральной Азии и Африканского Рога ожидается увеличение количества осадков, тогда как Австралия, Индонезия, Карибский регион и части Южной Азии могут столкнуться с засушливыми условиями.

2026 год может стать самым жарким в истории

На фоне развития Эль-Ниньо ученые не исключают, что 2026 год побьет температурные рекорды.

По их оценкам, глобальная температура может превысить предыдущие максимумы, зафиксированные после рекордного потепления последних лет.

Особое беспокойство вызывает температура вод в тропической части Тихого океана, которая в настоящее время превышает средние показатели примерно на 6 градусов Цельсия. Именно этот запас тепла считается главным "топливом" для будущего Эль-Ниньо.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал ситуацию серьезным климатическим предупреждением.

"Научные данные очевидны: Эль-Ниньо приближается к нам в ближайшие месяцы с 90-процентной уверенностью", – заявил он.

По словам Гутерриша, явление может усугубить последствия глобального потепления, увеличив количество экстремальных погодных явлений в мире.

В свою очередь генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло подчеркнула необходимость подготовки к возможным засухам, сильным ливням и волнам жары как на суше, так и в океанах.

Метеорологи оценивают вероятность появления Эль-Ниньо этим летом в 80%, а его влияние может сделать 2026 год одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

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