Билецкий: Украинская армия дала козыри Трампу, чтобы усадить Путина за стол переговоров

Темпы продвижения армии РФ в мае 2026 года являются самыми низкими за последние годы.

Украинская армия приближает благоприятный момент для переговоров: мир видит, что Россия не может победить на поле боя. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона.

Он упомянул заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины нет козырей и Россия захватит Донецкую область силой в течение трех месяцев. "Прошел год. Я думаю, что у президента Трампа есть козыри, чтобы сказать россиянам: вы ничего не можете, садитесь за стол переговоров в том статусе, который есть сейчас на поле боя, пока он для вас не ухудшился", – заявил Билецкий.

По его мнению, все предпосылки для этого есть. Темпы продвижения армии РФ в мае 2026 года самые низкие за последние годы: оккупанты захватили около 10 кв. км территорий. В РФ очевиден дефицит живой силы. Тактику "мясных штурмов", которая была нормой еще 7-8 месяцев назад, РФ не применяет даже на самых острых участках фронта.

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Третий армейский корпус установил огневой контроль над вражеской логистикой в глубоком тылу на Луганщине и Восточной Слобожанщине: БПЛА поражают цели на расстоянии 200 и более километров.

Россия не может захватить не только Донецкую, но и Луганскую области: Третья штурмовая бригада продолжает удерживать несколько населенных пунктов области. По словам Билецкого, этот контроль за последние два года "только расширился, а не уменьшился".

"Думаю, россиян нужно загнать в полный цугцванг, чтобы они не могли двигаться никуда, кроме как назад, к границе России. И исключительно это станет хорошей основой для серьезных переговоров и хоть какого-то серьезного мира", – заявил Билецкий.