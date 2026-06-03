Рок-хит 1975 года не понравился почти всей группе, но его слушают до сих пор

Никто не мог предсказать успех этой песни.

Рок-баллада 1975 года "Miracles" группы Jefferson Starship, изначально не понравившаяся самим музыкантам, вдруг стала вечным гимном любви, пишет журнал Parade.

Напоминается, что участники группы, кроме автора песни Мартина Балина, были не в восторге от трека, и его успех никто не мог предсказать. Однако именно он стал самым успешным синглом группы, даже превзойдя их ранние хиты.

Сингл "Miracles" вышел в 1975 году в составе альбома Jefferson Starship Red Octopus и поднялся до 3-го места в чарте Billboard Hot 100.

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Песня "Miracles" группы Jefferson Starship – что важно знать

Как отмечается, на первый взгляд это классическая песня о любви, но, как рассказывал Мартин Балин в 2018 году, на создание композиции его частично вдохновил индийский духовный учитель, которого считали чудотворцем.

"Я слышал индийские песнопения и узнал, что это аватар из Индии по имени Сатья Саи Баба. Я начал читать о нём, слушать записи его пения. Однажды я играл на гитаре и вспомнил о нём. Параллельно я читал персидскую поэзию и то, как там говорят о Боге - часто через образ женщины. Они описывали прикосновение к женщине как прикосновение к святости Бога. Мне очень понравилась эта идея. Так я и написал песню, держа в голове образ аватара и одновременно обращаясь к женщине, но на самом деле - к Богу", - отмечал музыкант.

Остальные участники группы встретили "Miracles" без особого энтузиазма - и зря, ведь успех этой песни помог альбому Red Octopus стать единственным альбомом Jefferson Starship, занявшим 1-е место в Billboard 200. Он возглавлял чарт четыре недели, начиная с 6 сентября 1975 года.

Спустя десятилетия песня по-прежнему остаётся популярной: только на Spotify её прослушали более 31 миллиона раз.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая песня 1971 года культовой группы не стала №1, но превратилась в бессмертный рок-гимн.

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