Только у по-настоящему верных партнеров есть эти 2 привычки: что их выдает

В основе крепкой связи лежат простые, но очень показательные формы поведения.

Американский психолог Марк Треверс назвал две привычки, которые есть только у самых верных партнеров.

"Мы обычно описываем верность через крупные моменты: способность оставаться рядом в кризисах, принимать важные решения, подтверждать приверженность, когда все становится напряжённым. Но в реальных отношениях верность - это то, что особенно заметно именно тогда, когда ее не хватает. Психологические исследования в целом приходят к схожему выводу, даже если формулируют его более академично", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, ученые рассматривают верность не просто как чувство между двумя людьми, а как то, что можно регулярно наблюдать в следующих повседневных привычках партнера:

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У верных партнеров слова и действия постоянно совпадают. Предсказуемость и стабильность - это то, что формирует ощущение верности. Когда намерения и поступки в целом совпадают, не приходится постоянно заново проверять, что означают обещания.

Верные партнеры защищают ваше достоинство. В любых отношениях рано или поздно возникает стресс - из-за внешнего давления, конфликтов, недопонимания или социальной напряж-нности. И в такие моменты особенно важно то, как партнёры ведут себя друг с другом. Ученые пришли к выводу, что отношения становятся крепче, когда партнеры действуют как команда, и ухудшаются, когда каждый начинает справляться с трудностями в одиночку или эмоционально отдаляется.

"Ни одна из этих привычек не выглядит драматичной. И в этом как раз смысл. В реальности верность редко проявляется как громкое заявление - она проявляется как стабильность, предсказуемость и ощущение, что рядом с этим человеком не приходится постоянно сомневаться", - констатировал Треверс.

Напомним, ранее психолог рассказал, что действительно удерживает пары вместе.

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