'Больно до крика': Камалия сообщила о гибели брата на фронте (видео)

По словам певицы, ее брат неоднократно получал ранения на поле боя, но восстанавливался и возвращался на службу.

Украинская певица Камалия сообщила, что на фронте погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко.

"Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили любую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом", - отметила она в Instagram, опубликовав кадры с ним.

По словам певицы, ее брат неоднократно получал ранения на поле боя, но восстанавливался и возвращался на фронт.

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"Еще меньше года назад мы всей семьей выдавали замуж его двоюродную сестру Юлию. Тогда мы виделись, общались, радовались… И никто не мог даже подумать, что сегодня будем провожать Сергея в последний путь. Он служил. Защищал Украину. Его неоднократно вытаскивали с поля боя раненым, в тяжелом состоянии. Но он восстанавливался и снова возвращался на фронт. Третье возвращение стало для него последним", - написала Камалия.

Она добавила, что герои не погибают, трогательно обратившись к брату:

"Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя - сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное".

Напомним, накануне Камалия показала последствия удара РФ по ее бизнесу.

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