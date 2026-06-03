Все делают эту ошибку: 7 вещей, которые нельзя стирать в машинке

Эксперт по бытовой технике рассказала, какие предметы могут повредить барабан, забить слив и сократить срок службы стиральной машины.

Многие люди убеждены, что современная стиральная машина способна справиться практически с любой одеждой, особенно если выбрать деликатный режим. Однако специалисты предупреждают: некоторые вещи категорически не стоит стирать в машинке, ведь это может привести не только к порче одежды, но и к поломке техники, пишет The Pioneer Woman.

Эксперт по бытовой технике Эми Чернофф объясняет, что деликатный режим не гарантирует безопасности для всех материалов.

По ее словам, одни вещи могут потерять форму, сесть или обесцветиться, тогда как другие способны повредить барабан, засорить систему слива или даже создать риск возгорания.

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Вот какие вещи нельзя класть в стиральную машину:

Деликатные ткани

Шелк, кашемир, бархат, замша и кожа плохо переносят механическое воздействие и высокую влажность. Такие материалы могут растянуться, потерять цвет или покрыться катышками.

Пиджаки и блейзеры

Структурированная одежда имеет специальные вставки и подкладки, которые деформируются во время стирки. В результате вещь может навсегда потерять свою форму.

Одежда с декором

Блестки, пайетки, бусины и другие украшения часто отрываются во время отжима. Помимо порчи одежды, они могут попасть в систему слива и вызвать засорение.

Изделия из пены с эффектом памяти

Подушки, наматрасники, лежанки для животных и коврики из такого материала активно впитывают воду. После стирки пена может потерять форму, потрескаться или начать крошиться.

Структурированные головные уборы

Бейсболки и другие головные уборы с жестким каркасом часто деформируются после одного цикла стирки. Особенно уязвимы козырьки и внутренние уплотнители.

Бюстгальтеры на косточках

Металлические элементы могут погнуться, прорвать ткань или даже повредить барабан стиральной машины. Для таких вещей рекомендуют ручную стирку или специальные защитные мешки.

Коврики с резиновой основой

Во время отжима резина постепенно разрушается, трескается и отслаивается. Ее частицы могут попадать внутрь механизмов стиральной машины и вызывать неисправности.

Эксперты советуют всегда проверять ярлыки на одежде и следовать рекомендациям производителей. Если вещь имеет сложную конструкцию, декоративные элементы или изготовлена из деликатных материалов, лучше отдать предпочтение ручной стирке или химчистке.

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