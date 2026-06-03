Гастрольный тур певицы по городам Дальнего Востока полностью сорван.

В России отменили ряд концертов певицы-предательницы Ани Лорак из-за подозрений в финансировании украинской армии.

В росСМИ опубликовали соответствующие документы, а сама артистка в Instagram попыталась оправдаться, заявив, что шоу не состоятся по "независящим от нее причинам".

"Я с нетерпением ждала встречи с вами во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске, но, к сожалению, по независящим от меня причинам, концерты с шоу "Аура" в этих городах не состоятся", - написала она.

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Занимавшееся организацией выступлений предательницы концертное агентство причиной срыва ее гастрольного турне по городам Дальнего Востока объявило отказ представителей местных администраций.

Тем временем в опубликованных документах властей среди претензий к певице указаны волна возмущения в медиапространстве из-за неоднозначной позиции Лорак по войне в Украине, а также участие в благотворительных концертах для раненых украинских военных.

Напомним, ранее Иво Бобул попытался оправдать Ани Лорак, назвав якобы реальную причину, по которой она предала Украину:

"Может, она бы и не уехала, если бы здесь было все по-другому. Она здесь мешала всем. А куда ей ехать, если здесь о тебя начинают ноги вытирать? Когда люди начинают хаять артистов за то или за то - это не есть хорошо".

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