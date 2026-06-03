CEO ДТЭК представил международным партнерам украинский опыт защиты энергосистемы

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что опыт Украины в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры в условиях постоянных атак может быть полезен для укрепления энергетической безопасности европейских стран. Об этом он заявил на конференции Architecture of Security.

"ДТЭК неоднократно терял большую часть своих мощностей – и каждый раз мы их восстанавливали. Что работает: сильная координация, европейская интеграция, децентрализованная энергетика. И прежде всего – люди, которые отказываются сдаваться", – сказал он.

Тимченко пояснил, что Украина сейчас демонстрирует Европе, как должны развиваться энергетические системы в условиях, когда критическая инфраструктура рассматривается как мишень.

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"По приглашению наших партнеров E.ON я четко объяснил руководству их сетевой компании, что эта угроза означает на практике для европейской безопасности", – подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко заявлял, что, несмотря на продолжающуюся войну, у Украины есть несколько преимуществ, которые могут дать потенциальным инвесторам возможность получить долгосрочную выгоду.