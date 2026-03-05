Соответствующий вопрос обсуждался с министром обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и членов Кабинета министров сообщил о решении провести предоплату для получения первых боевых истребителей Gripen от Швеции и Rafale от Франции, передает корреспондент УНИАН.

"У нас должна быть предоплата от уже украинской стороны по будущей авиации, по Gripen и Rafale", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, вчера этот вопрос обсуждался с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Закупка истребителей в Швеции и Франции для Украины

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2025 года было достигнуто намерение заключить в будущем экспортное соглашение о продаже Украине большого количества самолетов Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, речь идет о 100-150 истребителях Gripen серии E, которые может получить Украина. Эти модели начинают производиться.

Украина планирует получить первые самолеты "Gripen" в 2026 году. Впрочем, с 2033 года планируется полностью локализовать производство этой авиации на украинской территории.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, Украина стремится лишить россиян преимущества в небе и поэтому Воздушным силам ВСУ нужны новые самолеты.

Кроме того, 17 ноября 2025 года Украина и Франция подписали декларацию о возможности приобретения 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины. В СМИ сообщали, что с момента принятия решения до фактической поставки Rafale в основном проходит до трех лет. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

Предполагается, что украинские пилоты, которые уже умеют управлять истребителями Mirage-2000, быстро смогут освоить управление самолетами Rafale.

