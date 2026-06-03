Стала известна дата выхода криминального сериала 'Лаки' с Аней Тейлор-Джой

Долгожданная новинка от Apple TV станет доступна уже в июле 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал полный трейлер напряженного сериала в жанре криминального триллера "Лаки" (Lucky).

В центре сюжета – талантливая мошенница Лаки Армстронг, которая решает оставить криминальное прошлое позади. Но после выигрыша миллиона долларов в лотерею ей придется придумать, как получить приз, ведь при попытке обналичить лотерейный билет ее арестуют за прошлые преступления. Чтобы достичь желаемого результата, ей приходится снова погрузиться в опасный мир, который она пыталась оставить позади.

Главную роль в сериале исполняет Аня Тейлор-Джой ("Ведьма", "Сплит", "Меню", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага", "Дюна 3", сериалы "Ход королевы", "Острые козырьки").

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Также в фильме снялись Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Смерть на Ниле", "Невеста"), Тимоти Олифант (сериалы "Дедвуд", "Мандалорец", "Чужой: Земля"), Онжану Эллис ("Прислуга", сериалы "Настоящая кровь", "Менталист"), Дрю Старки ("Квир", сериал "Внешние мели") и другие.

Сериал основан на одноименном романе-бестселлере 2021 года американской писательницы Мариссы Стэпли.

Премьера сериала запланирована на 15 июля 2026 года – первые два эпизода выйдут одновременно. Всего же шоу будет насчитывать семь серий с финалом 19 августа.

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