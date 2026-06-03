Как прочистить забитый слив на кухне: простой лайфхак с подручными средствами

Классический способ – это смесь соды и уксуса, но проблема в том, что это не всегда помогает.

Забитый слив на кухне – привычная проблема, с которой время от времени сталкивается практически каждый. Вариантов решения обычно два – либо дорогое химическое средство для прочистки засора, либо подручное копеечное средство. Проще всего – засыпать в слив соду и залить ее уксусом. Пробивает хорошо, но проблема в том, что срабатывает не всегда.

Как пишет издание dom.wprost.pl, не каждый засор образуется из одного и того же материала, поэтому и методы прочистки должны быть разными.

Так, самой распространенной причиной проблем со сливами на кухне являются отложения жира, а не твердые остатки пищи вроде макарон или риса. После остывания жир оседает на стенках труб и постепенно накапливает на себе крошки еды, кофейную гущу, частицы овощей и остатки моющих средств. Через несколько недель такая смесь может превратиться в плотную массу, которая существенно сужает проход для воды.

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В борьбе с жировыми отложениями средство для мытья посуды часто оказывается более эффективным, чем популярная комбинация соды и уксуса. В материале объясняется, что поверхностно-активные вещества в составе моющего средства окружают частицы жира и помогают отделять их от поверхности труб.

Для устранения такого засора рекомендуется сначала залить в слив очень горячую воду, затем добавить примерно стакан средства для мытья посуды, оставить его действовать на 20–30 минут и после этого промыть трубу еще одной порцией горячей воды.

"Во многих случаях этого достаточно, чтобы восстановить нормальный поток", – пишет автор.

В то же время сода и уксус, отмечается в публикации, также имеют свое предназначение. Они лучше подходят для устранения неприятных запахов, легких отложений и освежения слива. Уксус, в частности, может помогать растворять часть минеральных отложений и известкового налета, поэтому такой способ часто оказывается более полезным в ванной комнате, чем на кухне.

Отдельно автор обращает внимание на использование кипятка. Горячая вода действительно способна растворять свежие жировые отложения, однако слишком частое заливание кипятка в пластиковые трубы может ускорить износ отдельных элементов системы. Поэтому более безопасным вариантом называют очень горячую воду, но не обязательно кипяток.

Если же вода почти не проходит через слив, проблема может находиться глубже в системе. В таких случаях автор советует применять механические методы очистки – вантуз, сантехнический трос или очистку сифона.

"Эти решения менее эффектны, чем интернет-трюки, но часто значительно эффективнее", – отмечает эксперт.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, стойкие запахи в холодильнике можно нейтрализовать с помощью простого и дешевого средства – кофейной гущи, которая впитывает и устраняет неприятные ароматы в небольшом замкнутом пространстве.

Также мы рассказывали, как вернуть белизну белым носкам. Самым необычным методом является обработка в микроволновке с водой, содой и отбеливателем.

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