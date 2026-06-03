Туристов предупреждают не распаковывать чемодан на кровати в отеле: в чём опасность

Для большинства людей самым страшным кошмаром после прекрасного путешествия является привоз домой клопов. Как пишет Express, эти мелкие вредители могут нанести значительный ущерб, даже если заражение начинается с небольшого количества особей. Например, в Великобритании клопы занимают четвертое место по распространенности среди проблем с вредителями. И что еще хуже – повышение температуры приводит к росту числа случаев на 67% каждый год.
Шерон Робсон из компании Mattress Online поделилась советами, как обнаружить и предотвратить распространение клопов во время путешествий, а также как избежать того, чтобы привезти этих вредителей домой.
"Клопы процветают в местах с большим потоком людей, а также предпочитают теплые и влажные условия, поэтому летом риск заражения возрастает", – отмечает Шэрон.
Поднимите багаж
Главный совет – простой, быстрый и абсолютно бесплатный. Это также первая линия защиты путешественника, чтобы избежать клопов.
Эксперт объясняет: "Когда вы только что приехали в место проживания, обязательно поднимите свой багаж над коврами и подальше от стен. Не распаковывайте чемодан на кровати, пока не сможете проверить его на наличие клопов. Используйте металлические подставки для багажа или поставьте чемодан на твердую поверхность – например, письменный стол".
Выявляйте ранние признаки
Есть несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии клопов в отеле или жилье (или даже в вашем доме). Прежде всего стоит обращать внимание на сладковатый, затхлый запах – он может сигнализировать о серьезном заражении.
Шерон также советует искать черные или ржаво-коричневые следы на постельном белье и матрасах.
И наконец – обращайте внимание на пустые коричневые оболочки или плоские овальные коричневые формы, которые могут быть самими насекомыми.
Трюк с банковской картой
У Шэрон есть еще один простой, бесплатный и эффективный метод проверки.
Для более тщательного осмотра жилья – или даже дома, если вы подозреваете заражение после путешествия – используйте пластиковую карту вместе с фонариком телефона.
Клопы прячутся в узких и труднодоступных местах: швах матраса, этикетках, складках ткани, поэтому карта помогает "пройтись" по таким щелям, в частности по краям матраса, углам каркаса кровати и другим зазорам.
Включите фонарик и осторожно проводите карточкой вдоль складок, чтобы проверить наличие насекомых или яиц.
Если у вас остаются опасения, что во время путешествия вы могли контактировать с клопами, сразу после возвращения домой следует постирать всю одежду в горячей воде.
"Оставьте багаж на твердой поверхности – например, в ванной комнате или прачечной – и распаковывайте вещи прямо в стиральную машину. Стирайте одежду в горячем режиме, а затем сушите при высокой температуре 30–60 минут, чтобы уничтожить всех живых клопов или их яйца", – советует Шерон.
Инвестируйте в жесткие чемоданы
Еще один совет от экспертов – по возможности выбирать чемоданы с жестким корпусом. У мягких чемоданов много мест, где могут прятаться клопы, что повышает риск нечаянно привезти их домой из путешествия.
Клопы легче цепляются к шероховатым или пористым материалам, тогда как жесткий багаж имеет гладкую, сплошную поверхность, что затрудняет им закрепление.
Дополнительным преимуществом является то, что такие чемоданы проще осматривать и дезинфицировать.
Напомним, эксперты пояснили, что в отелях белый цвет, в частности, для белья и полотенец выбирают из-за того, что он создает ощущение чистоты и свежести. Белое, безупречное постельное белье напоминает гостям, насколько чист отель. Также любое пятно или след грязи сразу становится заметным, что заставляет отели соблюдать высокие стандарты чистоты.