Туристов предупреждают не распаковывать чемодан на кровати в отеле: в чём опасность

Можно привезти домой нежелательный "сувенир".

Для большинства людей самым страшным кошмаром после прекрасного путешествия является привоз домой клопов. Как пишет Express, эти мелкие вредители могут нанести значительный ущерб, даже если заражение начинается с небольшого количества особей. Например, в Великобритании клопы занимают четвертое место по распространенности среди проблем с вредителями. И что еще хуже – повышение температуры приводит к росту числа случаев на 67% каждый год.

Шерон Робсон из компании Mattress Online поделилась советами, как обнаружить и предотвратить распространение клопов во время путешествий, а также как избежать того, чтобы привезти этих вредителей домой.

"Клопы процветают в местах с большим потоком людей, а также предпочитают теплые и влажные условия, поэтому летом риск заражения возрастает", – отмечает Шэрон.

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Поднимите багаж

Главный совет – простой, быстрый и абсолютно бесплатный. Это также первая линия защиты путешественника, чтобы избежать клопов.

Эксперт объясняет: "Когда вы только что приехали в место проживания, обязательно поднимите свой багаж над коврами и подальше от стен. Не распаковывайте чемодан на кровати, пока не сможете проверить его на наличие клопов. Используйте металлические подставки для багажа или поставьте чемодан на твердую поверхность – например, письменный стол".

Выявляйте ранние признаки

Есть несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии клопов в отеле или жилье (или даже в вашем доме). Прежде всего стоит обращать внимание на сладковатый, затхлый запах – он может сигнализировать о серьезном заражении.

Шерон также советует искать черные или ржаво-коричневые следы на постельном белье и матрасах.

И наконец – обращайте внимание на пустые коричневые оболочки или плоские овальные коричневые формы, которые могут быть самими насекомыми.

Трюк с банковской картой

У Шэрон есть еще один простой, бесплатный и эффективный метод проверки.

Для более тщательного осмотра жилья – или даже дома, если вы подозреваете заражение после путешествия – используйте пластиковую карту вместе с фонариком телефона.

Клопы прячутся в узких и труднодоступных местах: швах матраса, этикетках, складках ткани, поэтому карта помогает "пройтись" по таким щелям, в частности по краям матраса, углам каркаса кровати и другим зазорам.

Включите фонарик и осторожно проводите карточкой вдоль складок, чтобы проверить наличие насекомых или яиц.

Если у вас остаются опасения, что во время путешествия вы могли контактировать с клопами, сразу после возвращения домой следует постирать всю одежду в горячей воде.

"Оставьте багаж на твердой поверхности – например, в ванной комнате или прачечной – и распаковывайте вещи прямо в стиральную машину. Стирайте одежду в горячем режиме, а затем сушите при высокой температуре 30–60 минут, чтобы уничтожить всех живых клопов или их яйца", – советует Шерон.

Инвестируйте в жесткие чемоданы

Еще один совет от экспертов – по возможности выбирать чемоданы с жестким корпусом. У мягких чемоданов много мест, где могут прятаться клопы, что повышает риск нечаянно привезти их домой из путешествия.

Клопы легче цепляются к шероховатым или пористым материалам, тогда как жесткий багаж имеет гладкую, сплошную поверхность, что затрудняет им закрепление.

Дополнительным преимуществом является то, что такие чемоданы проще осматривать и дезинфицировать.

Напомним, эксперты пояснили, что в отелях белый цвет, в частности, для белья и полотенец выбирают из-за того, что он создает ощущение чистоты и свежести. Белое, безупречное постельное белье напоминает гостям, насколько чист отель. Также любое пятно или след грязи сразу становится заметным, что заставляет отели соблюдать высокие стандарты чистоты.

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